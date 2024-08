- Le commissaire Thiel, le syndicat des souterrains et un charmant universitaire Boerne

2 sur 5 pointsComédie, humour, et un peu de suspense : même après son 20ème anniversaire, le "Tatort" de Münster ne manque pas de piquant

De quoi ça parle ?

Le jeune avocat Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour) est retrouvé mort par balle dans son bureau. Avant cet incident, Weber avait eu une altercation avec l'un de ses clients : le parrain de la mafia de Münster, Nino Agostini (Claudio Caiolo). Agostini est furieux car Weber a perdu un procès. De plus, Weber et son partenaire d'avocat Erik Nowak (Hendrik Heutmann) avaient des problèmes avec l'ordre des avocats et risquaient de perdre leur licence.

L'avocat éminent Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) est également impliqué dans l'affaire. Il est le meilleur ami du médecin légiste professeur Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Fabian et sa femme Veronika (Proschat Madani) prévoient de déménager en Amérique centrale. Pour leur fête d'adieu, ils invitent Boerne, son assistante Silke Haller (ChrisTine Urspruch), le détective Frank Thiel (Axel Prahl) et le procureur Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann).

Le lendemain de la fête, l'avocat Fabian est enlevé pendant sa promenade avec son chien. Boerne et Thiel doivent maintenant trouver un meurtrier, résoudre une enlèvement et découvrir comment les deux affaires sont liées.

Pourquoi regarder "Tatort : Un ami, un bon ami" ?

Le premier "Tatort" de Münster a été diffusé en octobre 2002. En mélangeant comédie et drame criminel, c'était une approche unique à l'époque. Depuis, le duo improbable de Thiel et Boerne a constamment livré de bons résultats d'audience et s'est construit une grande base de fans. Avec le cas "Un ami, un bon ami", les enquêteurs célèbrent leur 20ème anniversaire. Le film offre ce à quoi on s'attend : une histoire divertissante, une tension modérée et les habituelles plaisanteries entre Thiel, Boerne et leurs collègues.

Ce qui manque ?

Certaines parties de l'histoire (écrite par Benjamin Hessler) manquent d'originalité : il y a un enlèvement, la police ne doit pas intervenir, et finalement, les choses tournent mal. Nous avons vu ce scénario dans d'autres films auparavant. De plus, certains commentaires de Boerne, drôles mais quelque peu dépassés, envers sa collègue Silke Haller ne semblent pas appropriés. Dans une scène, il lui demande où est sa cloche de vache, car il ne l'a pas entendue entrer dans la pièce. Cela aurait pu être amusant en 2002, mais 20 ans plus tard, cela semble dépassé.

Les enquêteurs ?

Dans cette affaire, le professeur Boerne joue un rôle important : il est ami avec les Fabian depuis longtemps. Friedhelm est son meilleur ami, et il a des sentiments secrets pour Veronika. Le tourbillon émotionnel de Boerne entre l'amour, l'amitié et la loyauté le pousse à minimiser la situation et à entraver l'enquête de Thiel.

À voir ou pas ?

Les fans apprécieront un autre "Tatort" de Münster, mais pour les autres, cet épisode pourrait ne pas être une vision

