- Le commissaire Hecke se sent bien dans les environs de la France.

Actrice Christina Hoffmann (45 ans) incarne le détective télévisé Judith Moln dans le Land de Sarre et la région frontalière avec la France – et se sent chez elle dans le pays voisin, bien qu'elle ne puisse pas vraiment mettre le doigt sur la raison. "La France et l'Allemagne sont entrelacées pour moi. J'ai une forte affection pour ce pays aussi. Je ne peux pas rationaliser cette affection", a-t-elle confié à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

Elle parle couramment le français, mais se sent chez elle en France à chaque visite. "C'est comme si j'étais de retour chez moi", a déclaré Hoffmann. "Et ce n'est pas dû à un endroit spécifique ou à la cuisine. C'est une émotion." Cependant, Hoffmann admire également la Sarre et ses habitants. "L'atmosphère accueillante et dynamique, l'approche : 'Asseyez-vous, joignez-vous - partagez votre histoire.' Sans barrière."

Christina Hoffmann sera prochainement à l'écran dans son rôle de Judith Moln aux côtés du commissaire Freddy Breier (Robin Sondermann) et de l'ancien enquêteur Markus Zerner (Rudolf Kowalski) dans le huitième épisode de la série policière "In Truth" le 31 août sur ZDF (20h45), l'épisode "Entre la loi et la justice" étant déjà disponible en streaming.

