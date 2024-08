Le commissaire européen précédent, Oettinger, soutient les titans de la mode

Après avoir été Ministre-Président de Bade-Wurtemberg et Commissaire européen, Günther Oettinger a créé une entreprise de conseil. Aujourd'hui, le géant chinois de la mode Shein a fait appel à ses services. La société est sous surveillance des défenseurs de la protection du consommateur et de la politique européenne.

L'ancien Commissaire européen Günther Oettinger conseillera désormais le détaillant asiatique de mode numérique, Shein. La société l'a confirmé dans des rapports des médias, se réjouissant de l'opportunité d'utiliser son expertise.

Fondée par Chris Xu en 2008, Shein est un détaillant de mode et de vêtements de sport. Avec son siège à Singapour, c'est maintenant l'un des plus grands détaillants de mode dans le monde. Avec des milliers de livraisons directes, principalement de Chine, Shein met la pression sur les détaillants de mode traditionnels. On parle même d'une éventuelle introduction en bourse pour la société.

Conséquemment, Shein a été récemment sous les projecteurs politiques. Il y a eu des appels pour abolir le franc de douane, entre autres choses. En avril, Shein a également été classé comme une "grande plateforme en ligne" par la Commission européenne, augmentant ainsi ses attentes réglementaires. Les défenseurs de la protection du consommateur ont régulièrement critiqué la société et des concurrents comme Temu, en se concentrant sur la qualité des produits et les prix soldés trompeurs.

Shein se prépare à d'éventuelles taxes

Oettinger a déclaré dans Die Welt qu'il avait un contrat en tant que consultant indépendant - limité à la cybersécurité, la protection des données et la géopolitique. Les préoccupations de Shein incluent les développements actuels en matière de politique commerciale, les taxes ou sanctions éventuelles, conformément aux objectifs de l'UE. Bien qu'il ne consomme qu'une petite partie de son temps, Oettinger a déclaré qu'il "Shein est un leader mondial. Je n'ai pas personnellement fait de courses là-bas, mais je connais de nombreux jeunes qui choisissent Shein comme leur détaillant en ligne préféré."

En tant que Ministre-Président de Bade-Wurtemberg de 2005 à 2010, Oettinger est ensuite parti à Bruxelles en tant que Commissaire européen. Initialement responsable de l'énergie, il a ensuite supervisé l'économie numérique et le budget de l'UE. Après avoir quitté la politique, Oettinger a créé une société de conseil avec son partenaire, se concentrant sur le conseil économique et politique.

Il convient de noter que Oettinger a déjà été au centre de controverses. En début d'année 2017, il a suscité des critiques après son discours à Hambourg, où il aurait prétendument fait référence aux personnes chinoises comme ayant des "yeux bridés".

