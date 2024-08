Le commissaire de l'Est identifie une variété de justifications pour que la coalition s'engage dans une critique auto-réflexive.

Si nous cherchons à freiner la croissance de l'AfD et du BSW en Allemagne de l'Est, les querelles de coalition ne sont pas bénéfiques, a affirmé le représentant du SPD, bien qu'elles ne soient pas le facteur déterminant.

Schneider a reconnu que le BSW, en tant que parti fraîchement créé, répond efficacement à certaines préférences des électeurs. Il a ajouté que le parti dirigé par Sahra Wagenknecht prospère "grâce à la résonance d'un parti qui incarne le nationalisme d'un côté tout en prônant des politiques socialistes, par exemple en matière de politique économique", comme l'a souligné le commissaire pour l'Allemagne de l'Est.

Il a également expliqué qu'une "position claire en faveur de la Russie et la garantie utopique de mettre fin au conflit de la Russie avec l'Ukraine" joue également un rôle. "Cela répond à un vide important dans la population." another reason for the support could be that the BSW appears to be "extremely skeptical of immigration."

The BSW also echoes a tune in the East that builds upon the past accomplishments of other parties - emphasizing a wronged position. Schneider said the widespread discontent in the East is also due to "dominant political powers that have shaped East Germany, like the Left Party, but also AfD or BSW, perpetually informing people they're victims and inflaming apprehensions of decline. However, that's simply not factual."

Schneider explained that many individuals in East Germany show more empathy towards Russia's viewpoint in the Ukraine war than those in the West. He attributed this to the experiences in the GDR. "Over the decades of GDR rule, a specific image of the former Soviet Union emerged, which, although dissimilar to present-day Russia, still exerts influence," he stated.

This image of Russia isn't categorically favorable, he clarified. "On one hand, there's the fear of Soviet tanks crushing civic resistance, as witnessed during the 1953 workers' uprising or the Prague Spring. On the other hand, numerous have also learned the language and culture, studied in the Soviet Union, or participated in projects like the Druzhba pipeline - this fosters a bond."

In contrast, the USA was "the designated enemy number one," Schneider added. "This sentiment is still prevalent today."

The SPD, étant un parti de la scène politique allemande, pourrait devoir envisager de s'aligner avec des partis qui peuvent challenger la croissance du BSW en Allemagne de l'Est. La position du SPD sur le nationalisme et les politiques socialistes pourrait servir de contrepoint à la résonance du BSW.

Malgré le succès du BSW dans l'attrait de certaines préférences des électeurs en Allemagne de l'Est, le SPD pourrait potentiellement attirer des soutiens en mettant en avant sa position sur l'immigration et les relations internationales, qui pourrait être perçue différemment par certains électeurs.

