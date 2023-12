Le commissaire de la NWSL démissionne et la ligue annule les matchs du week-end après les accusations d'inconduite sexuelle de l'entraîneur licencié

Riley a été licencié par le North Carolina Courage jeudi après un rapport d'enquête de The Athletic qui cite des joueurs affirmant que pendant des années, Riley a utilisé son influence et son pouvoir pour harceler sexuellement des joueurs et, dans un cas, contraindre une joueuse à avoir des relations sexuelles avec lui.

Riley a nié les accusations contenues dans le rapport. CNN n'a pas pu joindre Riley pour un commentaire.

La ligue a publié une phrase sur la commissaire Lisa Baird, disant qu'elle avait démissionné et que la ligue l'avait acceptée.

Plus tôt, la NWSL a déclaré que la décision de la ligue de ne pas jouer les matchs de ce week-end avait été prise en collaboration avec le syndicat des joueurs et était basée sur "la gravité des événements de la semaine dernière".

Le syndicat des joueuses a déclaré dans un communiqué que la décision de demander l'annulation des matches avait été difficile à prendre. Le syndicat reconnaît que les supporters ont planifié leur voyage et dépensé de l'argent pour assister aux matches. Il a également reconnu que le jeu est ce qui donne de la joie aux joueurs.

"Nous refusons que cette joie nous soit retirée. Cependant, nous reconnaissons également que les problèmes de santé mentale sont réels", précise le communiqué. La priorité de ce week-end sera pour les joueurs de prendre soin d'eux-mêmes, selon le communiqué.

Baird s'est excusé pour les retombées : "Cette semaine, et une grande partie de cette saison, a été incroyablement traumatisante pour nos joueurs et notre personnel, et j'assume l'entière responsabilité du rôle que j'ai joué.

"Je suis vraiment désolé pour la douleur que tant de gens ressentent. Conscients de ce traumatisme, nous avons décidé de ne pas entrer sur le terrain ce week-end afin de permettre à chacun de réfléchir. Nous n'avons pas l'intention de continuer à travailler comme si de rien n'était.

"L'ensemble de notre ligue a un long travail de guérison à effectuer et nos joueurs méritent beaucoup mieux. Nous avons pris cette décision en collaboration avec notre association de joueurs et cette pause sera la première étape de notre travail collectif pour transformer la culture de cette ligue, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.

Christie Pearce Rampone, double championne du monde, qui devait être intronisée au National Soccer Hall of Fame samedi, a choisi de reporter son intronisation à 2022.

Elle a déclaré avoir pris cette décision "après avoir digéré tout ce qui s'est passé ces derniers jours" et souhaite être intronisée l'année prochaine, lorsque "nous pourrons tous célébrer comme il se doit le football féminin".

Une ancienne joueuse dit de Riley : "Je me suis sentie revendiquée".

La NWSL, qui compte 10 équipes, avait cinq matches programmés vendredi et samedi. Les prochaines rencontres sont prévues mercredi, avec trois matches à l'affiche, dont celui des North Carolina Courage à domicile.

The Athletic a déclaré avoir interrogé plus d'une douzaine de joueuses qui ont joué sous les ordres de Riley depuis 2010 et d'autres personnes impliquées dans le football féminin.

Une ancienne joueuse qui a joué pour Riley dans trois équipes différentes, Sinead Farrelly, a décrit comment un Riley marié l'a contrainte à entrer dans sa chambre d'hôtel pour avoir des relations sexuelles. Farrelly a décrit le fait d'être sous l'emprise de Riley : "Je me suis sentie revendiquée. Ce mot décrit parfaitement la situation pour moi, parce que j'ai le sentiment qu'il a fait le tour de ses clients potentiels et qu'il a jeté son dévolu sur moi. Il m'a revendiquée ; c'est ce que j'ai ressenti à son contact. Je me souviens avoir pensé : "Est-ce que quelqu'un d'autre voit ça ?" Je me sentais sous son contrôle".

Un autre incident rapporté décrit Riley contraignant Farrelly et sa coéquipière Mana Shim à revenir dans son appartement et faisant pression sur les deux pour qu'elles s'embrassent. Shim a décrit une fois où Riley l'a invitée à une séance d'enregistrement de match dans sa chambre d'hôtel et l'a accueillie en sous-vêtements. D'autres anciennes joueuses, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont déclaré que l'ancien entraîneur avait fait des remarques déplacées sur le poids et les orientations sexuelles.

The Athletic a demandé à Riley de commenter sa conduite présumée, ce à quoi il a répondu que les affirmations des anciennes joueuses étaient "complètement fausses". Selon The Athletic, Riley leur a dit dans un courriel : "Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueurs, ni fait d'avances sexuelles à leur égard".

Dans ses dénégations à The Athletic, Riley a déclaré "qu'il est possible que j'aie dit quelque chose qui ait offensé quelqu'un", mais qu'il n'a pas "rabaissé" les joueurs. Riley a également nié avoir visionné des séquences de match dans sa chambre d'hôtel.

Riley a entraîné les Portland Thorns de 2014 à 2015, le Western New York Flash en 2016 et le Courage après la dissolution du Flash et la vente des droits de franchise à un groupe de Caroline du Nord. Il a été élu entraîneur de l'année en 2017 et 2018.

Les instances dirigeantes vont enquêter

US Soccer a déclaré vendredi qu'il allait engager quelqu'un pour mener une enquête indépendante sur les allégations.

"Nous prenons au sérieux notre responsabilité d'enquêter vigoureusement sur le comportement odieux qui a été rapporté et d'acquérir une compréhension complète et franche des facteurs qui ont permis qu'il se produise", ont déclaré les responsables dans un communiqué. L'US Soccer ne se contente pas de régir le football dans le pays, elle soutient financièrement la NWSL. Jusqu'à cette saison, l'US Soccer gérait les opérations de la ligue.

La fédération a indiqué qu'elle était à la recherche d'un enquêteur expérimenté dans les allégations de mauvaise conduite sur le lieu de travail pour mener l'enquête.

La FIFA, l'instance dirigeante internationale du sport, a également annoncé qu'elle ouvrait une enquête.

"Lorsqu'il s'agit de mauvaise conduite dans le football, nous voudrions réitérer que la position de la FIFA est claire : toute personne reconnue coupable de mauvaise conduite et d'abus dans le football sera traduite en justice, sanctionnée et retirée du jeu", ont déclaré les responsables de la FIFA.

Jill Martin et Jacob Lev de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com