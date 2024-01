Le commissaire de la LNH déclare que Mitchell Miller, recruté par les Bruins et impliqué dans un scandale d'intimidation, n'est pas éligible pour jouer dans la ligue.

"Il ne viendra pas dans la LNH, il n'est pas éligible à ce stade pour venir dans la LNH. Je ne peux pas vous dire qu'il sera un jour éligible à la NHL", a déclaré Bettman lors du NHL Global Series à Tampere, en Finlande.

Les Bruins ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un contrat de niveau débutant avec Miller, 20 ans, deux ans après que les Coyotes de l'Arizona eurent renoncé à leurs droits sur le joueur à la suite d'un rapport de l'Arizona Republic qui révélait que Miller avait intimidé un camarade de classe noir handicapé lorsqu'il était à l'école secondaire de premier cycle en 2016.

Miller et un autre adolescent ont été accusés d'avoir piégé Isaiah Meyers-Crothers pour qu'il mange des bonbons qui avaient été placés dans un urinoir et de l'avoir agressé physiquement. Miller et un autre adolescent ont admis l'intimidation devant un tribunal pour mineurs de l'Ohio et ont été condamnés à des travaux d'intérêt général, selon la République.

"Ce que je comprends, et ce que j'ai entendu dans les médias de manière anecdotique, c'est que ce qu'il a fait à 14 ans est répréhensible, inacceptable", a déclaré Bettman samedi. "Avant que les Bruins ne prennent la décision de le signer, nous n'avons pas été consultés.

Les Bruins ont déclaré vendredi que Miller serait affecté aux Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey, une ligue professionnelle qui ne fait pas partie de la NHL mais qui sert de ligue de développement pour les espoirs de la NHL. Parallèlement à cette annonce, l'équipe a publié une déclaration de Miller dans laquelle il dit regretter "profondément" l'incident et "s'excuser auprès de la personne concernée".

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la signature de Miller, Bettman a déclaré : "Si, en fait, à un moment donné, ils (les Bruins) pensent qu'ils veulent qu'il joue dans la LNH, et je ne suis pas sûr qu'ils en soient proches, nous devrons l'autoriser ainsi que son éligibilité, et ce sera basé sur toutes les informations que nous aurons obtenues de première main à ce moment-là."

"Ils étaient libres de le signer pour jouer ailleurs, c'est le problème d'une autre ligue, mais personne ne devrait penser à ce stade qu'il est ou peut être un jour éligible à la LNH. Et les Bruins le comprennent maintenant", a ajouté le commissaire.

Le président des Bruins, Cam Neely, a déclaré dans un communiqué qu'avant de signer le contrat de Miller, les groupes des opérations hockey et des relations communautaires de l'équipe ont passé du temps avec lui au cours des dernières semaines et que pendant cette période, Miller a été "responsable de son comportement inacceptable et a démontré son engagement à travailler avec plusieurs organisations et professionnels afin de poursuivre son éducation et d'utiliser son erreur comme un moment d'apprentissage pour les autres".

Miller a participé à 60 matchs la saison dernière pour le Tri-City Storm de la Ligue de hockey des États-Unis. Il a été nommé joueur de l'année et défenseur de l'année de l'USHL après avoir établi des records de buts et de passes en une saison pour un défenseur.

