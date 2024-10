Le commerce interafricain augmentera de façon excessive, prévoit le Secrétaire général de la zone de libreéchange continentale africaine pour la prochaine demi-décennie.

L'objectif est de stimuler la croissance financière, le commerce entre les pays africains et les investissements sur le continent. Malgré son établissement en février 2020, la mise en œuvre de l'accord a été lente. En général, les pays africains commercent plus avec les nations étrangères qu'entre eux-mêmes. Les infrastructures insuffisantes, le financement insuffisant et la mauvaise gouvernance sont souvent cités comme causes.

Cette semaine, des dirigeants du secteur privé et public africain se réuniront à Kigali, au Rwanda, pour la deuxième édition du Forum des affaires de l'AFCAT, connu sous le nom de Biashara Afrika, pour discuter des défis et des avantages potentiels de la zone de libre-échange. Avant la réunion, Eleni Giokos de CNN a discuté avec Wamkele Mene, Secrétaire général de l'AFCAT, des obstacles à surmonter.

L'entretien qui suit a été condensé et clarifié pour plus de clarté et de concision.

Eleni Giokos : En prenant vos fonctions de Secrétaire général, avez-vous anticipé que la tâche serait aussi difficile que de mettre en place de nombreux standards à travers le continent, et quelle a été la difficulté majeure de tout rassembler ?

Wamkele Mene : Je pense que personne n'aurait pu imaginer à quel point la tâche était difficile et de grande envergure. L'un des défis qui la rend difficile et qui le restera pour longtemps est notre marché fragmenté. Nous avons 47 États parties à l'accord établissant l'AFCAT. Nous espérons que les pays restants ratifieront bientôt. Parmi ces 47, nous avons 42 devises. Nous avons des pays avec un PIB par habitant de 110 dollars et, à l'autre extrémité du spectre, un de 25 000 dollars. Nous avons les pays les moins développés, les pays enclavés et les pays avec des politiques macroéconomiques différentes. Intégrer et créer un marché unique est incroyablement difficile avec une telle diversité.

EG : Comment l'AFCAT a-t-elle progressé depuis son lancement sur le continent ?

WM : Nous avons été établis au milieu de la pandémie de Covid-19 en février 2020. Mars 2020 a été le moment où tout le continent africain a été fermé - fermeture des frontières, fermeture des aéroports, etc. Pendant les six à neuf premiers mois de l'année, il était presque impossible d'accomplir quoi que ce soit.

Maintenant, nous avons terminé tous les protocoles de l'accord - c'est-à-dire le cadre juridique - y compris les domaines difficiles comme le commerce numérique, les règles d'origine pour le contenu local dans les textiles et les vêtements, et les secteurs automobiles, ainsi que la création d'un système de règlement des différends pour un continent de 47 pays commerçant sous l'AFCAT. Ces règles sont les fondements du commerce, et je suis heureux que nous passions maintenant de la négociation de ces règles à leur mise en œuvre.

EG : En 2022, sept pays ont été sélectionnés pour piloter la Zone de libre-échange continentale africaine. Comment cela se passe-t-il, comment est-il mis en œuvre, voit-on des résultats positifs ?

WM : En 2022, sept pays étaient prêts. En étant "prêts", nous voulons dire qu'ils ont mis en place les systèmes douaniers nécessaires, qu'ils ont intégré l'AFCAT dans leurs réglementations nationales. En octobre, 37 pays seront prêts à commercer selon les règles et les avantages.

EG : De nombreux acteurs du secteur privé affirment ne pas ressentir les effets de la Zone de libre-échange continentale africaine. Ils estiment qu'elle ne fonctionne pas efficacement. Quelle est votre réponse à cela ?

WM : Nous intégrons un marché de 47 pays. Le secteur privé est essentiel au succès de l'intégration du marché sur le continent et il est responsable de la conduite du commerce. Ce que je dirais aux acteurs du secteur privé, c'est que nous sommes en train de briser 60 ans de fragmentation du marché. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous avons pris exemple sur l'Union européenne, qui est considérée comme le modèle d'intégration du marché le plus réussi au monde aujourd'hui, mais qui fait encore face à des défis, 31 ans après sa création.

EG : Aliko Dangote a déclaré qu'il avait besoin de 35 visas pour voyager à travers le continent africain. Si le homme le plus riche d'Afrique ne peut pas se déplacer librement, qui le peut ? Comment cela impacte-t-il les affaires transfrontalières ?

WM : C'est un obstacle et une limitation formidables au commerce et aux investissements intra-africains. À ce jour, seul

Je pense que nous pourrions même doubler le commerce intra-africain d'ici cinq ans, à condition d'utiliser les outils appropriés. Alors, je dis qu'il faut régler les systèmes de paiement, faciliter l'envoi d'argent à travers l'Afrique, surtout sur les routes commerciales entre l'Afrique centrale, orientale et septentrionale. Ensuite, il faut avoir l'infrastructure pour soutenir le commerce, surtout dans ces corridors commerciaux cruciaux. Enfin, il faut cette volonté politique et les accords commerciaux négociés pour mettre en place le marché unique. Je pense que nous y arriverons.

En '18, beaucoup de gens, même sur le continent africain, disaient que ces Africains ne cesseraient jamais de négocier et que l'AfCFTA ne serait jamais signé. Puis, bien sûr, l'AfCFTA a été signée au Rwanda cette même année. Ils disaient qu'elle ne serait pas ratifiée, mais un an plus tard, elle l'a été - maintenant 47 pays l'ont ratifiée. Maintenant, ils disent qu'elle ne sera pas mise en œuvre. En octobre, 37 pays montreront comment faire en exhibant les marchandises et les certificats de commerce qu'ils échangent. À chaque étape, c'est comme si nous déplacions les buts.

