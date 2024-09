Le commerce de la Grande-Bretagne avec l'Europe est "restricté" en raison du Brexit, et la situation se détériore progressivement.

L'étude menée à l'Université d'Aston au Royaume-Uni révèle que, de 2021 à 2023, les exportations annuelles de biens vers l'UE ont diminué de 17 % par rapport au scénario sans Brexit. Le rapport indique que les niveaux d'exportation ont chuté dans la plupart des secteurs depuis 2021.

Les chercheurs ont noté dans leur papier, publié mardi, que les effets néfastes du Brexit se sont accentués avec le temps, avec une baisse du commerce plus importante en 2023 par rapport aux années précédentes. Cela suggère que la transformation des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE après le Brexit va au-delà d'une simple perturbation à court terme et est plus liée à des changements structurels à long terme.

Le départ du Royaume-Uni de l'UE, suite à un référendum contesté en 2016, a été finalisé le 24 décembre 2020, lorsque les deux parties ont finalement conclu un accord commercial.

Les conclusions soulignent le défi que représente le Brexit pour la mission du gouvernement travailliste de stimuler la croissance économique, qui est leur principale préoccupation depuis qu'ils ont pris le pouvoir après des élections nationales en juillet.

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré cette semaine que stimuler la croissance économique serait une priorité absolue dans le prochain budget du gouvernement, prévu pour le mois prochain, mais il a exclu de réintégrer le marché unique ou l'union douanière de l'UE - des mesures qui pourraient aider à atteindre cet objectif.

Selon les statistiques officielles, les exportations, qui représentent environ un tiers du produit intérieur brut du Royaume-Uni, sont équitablement réparties entre les biens et les services, tandis que l'UE représente 48 % des exportations de biens du pays.

Le rapport affirme que la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE est cruciale pour les deux parties, contribuant à la stabilité et à la croissance économiques.

Le rapport montre une réduction significative de la variété des biens britanniques exportés vers l'UE, avec de petites entreprises dans des secteurs tels que l'alimentation et les vêtements qui se retirent souvent des exportations en raison des coûts et de la bureaucratie accrus.

Le professeur Jun Du, auteur principal de l'étude, suggère que l'accord commercial post-Brexit a introduit de substantielles barrières au commerce entre le Royaume-Uni et l'UE.

Pour améliorer les relations commerciales, les chercheurs suggèrent que le gouvernement accorde la priorité à des accords "sectoriels" dans des domaines tels que l'agriculture, simplifie les procédures douanières à l'aide de la technologie numérique et assure une plus grande alignement réglementaire avec l'UE.

Du a déclaré : "Sans mesures politiques immédiates, la position économique et la position sur le marché mondial du Royaume-Uni continueront de se détériorer."

Le rapport est la dernière recherche à mettre en évidence l'impact négatif du Brexit sur l'économie britannique. Selon le think tank UK in a Changing Europe, entre le référendum de 2016 et juillet de l'année dernière, le Brexit a entraîné une perte de PIB estimée entre 2 % et 4 % pour le Royaume-Uni.

À long terme, la nouvelle relation commerciale est

Lire aussi: