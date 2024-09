Elon Musk, l'entrepreneur renommé, est connu pour ses publications uniques, parfois contestables. Suite au débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris, Musk est actuellement en pleine querelle avec la pop-star Taylor Swift. La réaction a été rapide.

La liste des publications étranges de Musk sur sa plateforme X est longue - trop longue pour être détaillée ici. Il y a eu le tweet défiant le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour un combat de boxe. Ou celui qualifiant un plongeur britannique qui a aidé à secourir un groupe de garçons piégés dans une grotte thaïlandaise de "type pédophile" en raison de son refus d'aide. Ou celui suggérant de bombarder Mars pour le rendre habitable.

Dans sa dernière publication, Musk a dirigé sa critique contre Taylor Swift. Après que la chanteuse ait publiquement soutenu Harris pour un futur président américain et se soit amusée à se qualifier de "femme sans enfant, accro aux chats", Musk a répondu à une rumeur républicaine concernant des immigrants illégaux dans l'Ohio mangeant des animaux de compagnie en disant : "D'accord, Taylor, tu as gagné. Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats de ma vie."

Il est incertain si Musk proposait d'engrosser Swift ou de lui donner un de ses 12 enfants. Il est également incertain de la manière dont Swift réagirait. Cependant, il est évidence que Musk fait face à des critiques sur X pour ce commentaire inhabituel. De nombreux fans de Swift, connus sous le nom de "Swifties", se posent la question : "Pourquoi Elon Musk est-il si étrange ?"

"Musk se révèle être un porc misogyne. Musk arrive toujours à montrer sa véritable nature," a commenté un utilisateur sur X.

"Tu es bizarre et étrange," ont commenté plusieurs utilisateurs sous différentes formes.

"Les chats déclinent poliment mais fermement votre offre. Maintenant, arrêtez de vous comporter étrangement et d'offrir vos enfants aux gens," pouvait-on lire dans un post de Larry le Chat, le célèbre félin de 10 Downing Street.

"Les fans de Taylor Swift achèteront-ils jamais une Tesla maintenant ?" s'est amusé l'acteur Billy Baldwin.

"Vous avez genuinely posté cela à 197 millions de followers ?" a demandé un utilisateur, incrédule. Parce que Harris a remporté le débat, Musk veut maintenant "donner à Taylor Swift un enfant qui ne vous veut pas. Est-ce une sorte de domination alpha qui vous donne l'impression d'être puissant et masculin ? Est-ce que ça marche ?"

"Dites ça à Travis Kelce, et voyez ce qui se passe," a écrit un autre utilisateur, faisant référence au petit ami de Swift, le joueur de football Travis Kelce.

"Pourquoi soutenez-vous un criminel, un menteur, un violeur et un pédophile accusé qui n'a pas pu équilibrer le budget ou remplacer l'Obamacare comme promis, tout en ignorant les Kurdes et les quatre soldats tués au Niger ?" a demandé un vétéran autoproclamé.

"Aucune femme respectable n'accepterait cela, et je suis sûr que Taylor Swift est une femme qui choisira d'avoir un enfant avec un homme qui l'aime pour ce qu'elle est dans le futur," a commenté un "Swiftie".

"Je croyais que cette fois-ci, c'était un compte parodique," a écrit un utilisateur X, faisant référence aux publications fausses qui circulent souvent sous le nom de Musk.

"Ça sonne très prédateur pour moi," a commenté un homme.

Cette publication atteint un nouveau niveau d'étrangeté. Ce n'est plus seulement bizarre, c'est dérangeant," trouve un utilisateur.

"Camarade, si tu veux apprendre à parler aux femmes, je suis disponible. Mais je rédigerai le contrat, pas tes avocats. Apparemment, ils n'ont aucune idée de la gravité de la situation," a écrit un certain Alexey Shevchenko, consultant sur LinkedIn.

"Travis Kelce, lorsqu'il verra cette application et verra le PDG offrir de féconder sa femme," a écrit un utilisateur sous une photo de Kelce visiblement énervé et rougi, en train d'argumenter avec son entraîneur Andy Reid.

"Personne ne veut de ton sperme étrange," a commenté une femme.

"Désolé, Elon, mais Taylor Swift n'est pas branchée sur les Cybertrucks," a commenté une femme nommée Annabelle, s'amusant de la silhouette de Musk et d'un de ses modèles Tesla massifs.

"Voici à quoi ressemble 'beurk'," a écrit un utilisateur X visiblement dégoûté.

"Cet homme, Elon Musk, n'est pas une personne sérieuse. Pourquoi des entreprises respectables feraient-elles des affaires avec cet individu ? C'est pathétique. Les républicains ne sont pas des personnes sérieuses, et Trump l'a prouvé hier (pendant le débat contre Kamala Harris, Ed.). Tout ce qu'ils connaissent, c'est la tromperie, la haine, la colère, la division et les mensonges," a écrit un électeur démocrate en colère.

"La publication de Musk doit être vue comme faisant partie du pattern plus large de Trump/républicains rabaissant les femmes qui ne correspondent pas aux rôles traditionnels de genre. Sa contribution est misogyne parce qu'il réduit la prise de position politique sérieuse de Swift au stéréotype de la 'femme sans enfant, accro aux chats'," a trouvé une femme nommée Eva.

Swift avait exprimé son soutien pour Harris sur Instagram après le débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris, la qualifiant de "leader posée, talentueuse." Elle a signé en se qualifiant de "femme sans enfant, accro aux chats." "Femme sans enfant, accro aux chats" était une référence à une déclaration faite par le candidat à la vice-présidence de Trump, J.D. Vance. During a 2021 interview with Fox News, he said the country was being led by Democrats, oligarchs, and "childless cat ladies who are unhappy with their own lives and the decisions they've made and want to make the rest of the country unhappy too."

En réponse au commentaire de Swift, Musk a décidé de ne pas s'engager davantage, déclarant : "Je ne vais pas m'engager dans ce débat sur les femmes sans enfant, accros aux chats."

