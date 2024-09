Le commandant en chef russe Shoigu devait rendre visite à Kim sur le territoire de la Corée du Nord.

Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Sergueï Choïgou, a atterri en Corée du Nord et a eu une discussion avec le dirigeant Kim Jong Un il y a peu. La réunion à Pyongyang a été marquée par un "niveau sans précédent de confiance et de chaleur", selon le site web du Conseil de sécurité russe.

Les discussions de Choïgou avec Kim sont attendues pour avoir un impact important sur l'application de l'accord de défense conclu entre Kim et le président russe Vladimir Poutine lors de la visite de Poutine en Corée du Nord en juin.

Selon Poutine, cet accord prévoit une "aide mutuelle en cas d'agression contre l'un des signataires". Les critiques, y compris la Corée du Sud et l'Occident, ont fermement condamné l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord isolée sur le plan international, affirmant que Moscou utilise des roquettes et des obus nord-coréens en Ukraine. L'Ukraine soutient également que des armes nord-coréennes utilisées par la Russie ont été récupérées sur les sites d'attaque en Ukraine.

Pour maintenir sa campagne militaire en Ukraine, la Russie cherche à se procurer plus de munitions. Tout comme la Corée du Nord, elle figure parmi les pays les plus sanctionnés au monde. Par conséquent, la Russie a cherché à établir des liens avec des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

Les sources russes suggèrent que le voyage de Choïgou à Pyongyang vise à "poursuivre un dialogue stratégique". Après avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Défense en mai dans le cadre d'un plus grand remaniement de la direction militaire, il a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Plus tôt en août, il a participé à des discussions à Téhéran.

Le président du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, pourrait discuter de l'intensification de la coopération stratégique avec la Corée du Nord, selon les sources russes, lors de sa récente visite à Pyongyang.

