- Le comité sportif de l'Eintracht est convaincu de la capacité de l'équipe nationale de Sturmstar.

Le manager de l'équipe de Francfort, Markus Krösche, pense que l'attaquant Hugo Ekitike a de bonnes chances d'intégrer l'équipe nationale de France après sa prestation remarquée lors de la victoire 3-1 contre Hoffenheim. "S'il continue comme ça, il a vraiment une opportunité fantastique", a commenté Krösche après la deuxième journée de Bundesliga.

Ekitike a contribué à la victoire à domicile de Francfort contre Hoffenheim avec un but et une passe décisive, et était l'un des joueurs les plus en vue de Francfort aux côtés de l'impressionnant Omar Marmoush.

Toppmoeller: "C'est comme ça que ça doit continuer"

L'entraîneur de Francfort, Dino Toppmoeller, a complimenté le duo dynamique après le match contre Hoffenheim. " Leur vitesse est incroyablement difficile à contenir ", a déclaré le quinquagénaire. "Et oui, c'est comme ça que ça doit continuer ", a déclaré Toppmoeller au sujet des deux joueurs talentueux.

Marmoush, comme Ekitike, a fait une différence contre Hoffenheim avec un but et une passe décisive. Le joueur national égyptien de 25 ans a officiellement signé avec les Hessenites vendredi, à la fin de la période des transferts.

La performance exceptionnelle d'Ekitike contre Hoffenheim renforce encore son cas pour une place dans l'équipe nationale de France. Sous la direction de Toppmoeller, les joueurs de l'équipe nationale de Francfort, dont Ekitike et Marmoush, montrent efficacement leurs compétences.

