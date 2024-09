- Le Comité interne s'occupe de l'incident violent impliquant des couteaux à Solingen.

Le comité des affaires intérieures du Parlement régional examinera les préoccupations quant à la sécurité en Rhénanie-Palatinat, suite à l'incident au couteau survenu hier à Solingen. On s'attend à ce que le ministre de l'Intérieur, Michael Ebling (SPD), présente un rapport au comité sur la situation de l'État lors de la réunion prévue à 14h à Mayence. L'attaque, survenue quelques jours plus tôt, a entraîné une augmentation notable de la visibilité policière dans les festivals de Rhénanie-Palatinat, dans le but de renforcer la confiance du public et de servir de dissuasion.

Un drame s'est produit au cœur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où un festival de ville a tourné à la tragédie. Trois personnes ont trouvé la mort suite à des coups de couteau, et huit autres ont été blessées, dont quatre grièvement. Un Syrien suspecté de radicalisation, qui est entré en Allemagne par la Bulgarie à la fin de l'année 2022, est considéré comme le principal suspect. Les réglementations de l'asile de l'UE exigeaient son expulsion en Bulgarie. Malheureusement, cela n'a pas été exécuté en raison de son inexplicable absence à la date prévue pour son expulsion en juin 2023.

À la lumière de la tragédie récente en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la situation de sécurité dans les festivals de ville de Rhénanie-Palatinat est devenue un sujet de préoccupation. Suite à cet événement, le comité des affaires intérieures du Parlement régional pourrait discuter de la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour garantir la sécurité publique.

