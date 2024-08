- Le comité d'urgence de l'OMS se réunit sur Mpox

À la lumière d'une variante préoccupante de la maladie virale hazardous Mpox en Afrique, un comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit à Genève. Des experts indépendants conseillent sur la possibilité d'une propagation plus importante et si l'OMS devrait déclarer une « urgence sanitaire d'intérêt international » (USII).

Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS. Il n'entraîne pas de mesures spécifiques, mais sert de rappel aux autorités mondiales de se préparer aux éventuelles épidémies. Chaque pays décide de ses propres mesures. L'agence européenne de santé ECDC a évalué le risque de propagation de la nouvelle variante en Europe comme « très faible » à la fin juillet.

L'agence de santé africaine CDC a déjà déclaré l'épidémie en République démocratique du Congo et dans les pays voisins une urgence sanitaire pour le continent. Cela pourrait permettre de fournir plus de ressources pour soutenir les pays dans le cadre de la lutte contre la maladie, selon le CDC africain.

La maladie était auparavant connue sous le nom de monkeypox car elle avait été identifiée pour la première fois chez les singes. L'OMS a changé le nom car elle ne nomme généralement pas les maladies d'après les animaux, les régions ou les pays.

Depuis la fin de l'année 2023, de nombreux cas d'une nouvelle sous-lignée du virus Mpox, clade I (un), ont été découverts dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle pourrait se propager plus facilement et causer des maladies plus graves. Les études se poursuivent. La Mpox se caractérise par une éruption cutanée et habituellement de la fièvre, qui peut être mortelle pour les jeunes enfants.

De la République démocratique du Congo, la Mpox s'est propagée à des pays qui n'avaient jamais enregistré de cas : le Burundi, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Il existe un risque que la maladie atteigne des pays éloignés, a déclaré l'expert en Mpox de l'OMS, Rosamund Lewis.

Le comité se réunit virtuellement jusqu'à 17h. Il n'a pas encore été décidé si une décision sera publiée peu après.

L'OMS a déjà déclaré une urgence sanitaire liée à la Mpox de juillet 2022 à mai 2023. À cette époque, des cas de clade II moins dangereux étaient signalés dans plusieurs pays, dont l'Allemagne. Grâce à l'éducation sur les mesures de protection et aux vaccinations, les épidémies ont été rapidement maîtrisées dans la plupart des pays.

Les autres pays en dehors de l'Afrique doivent surveiller de près la situation, compte tenu du potentiel de propagation de la nouvelle variante de Mpox. Les implications d'une propagation plus large de la maladie sur la santé mondiale sont une source de préoccupation pour les autres organisations et autorités de santé mondiale.

