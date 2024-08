- Le comité d'entreprise: le PDG ne doit pas nuire à la direction sidérurgique

Dans le différend concernant la restructuration de la division acier de Thyssenkrupp, le chef du conseil d'usine Tekin Nasikkol a exhorté le PDG Miguel López à dépersonnaliser le débat. "M. López doit immédiatement cesser de diffamer publiquement le conseil d'acier et continuer à exercer une pression", a déclaré Nasikkol dans un message.

L'expertise en acier se trouve à Duisburg, pas à Essen. "Le conseil d'acier est conscient de ses responsabilités et sait comment fonctionne une aciérie." Nasikkol est le président du conseil d'usine de la division acier de Thyssenkrupp et également le président du conseil d'usine de la société et un membre du conseil de surveillance de Thyssenkrupp AG.

27 000 personnes travaillent dans la division

La division acier, qui souffre de la récession économique et des importations bon marché, doit être rendue indépendante et mise sur une base financière solide. Dans cet objectif, une réduction de la capacité de production d'acier à Duisburg est prévue, ce qui entraînera également des licenciements. Le point de contention principal est le financement de la division par la société mère lors du spin-off. Thyssenkrupp Steel est le plus grand producteur d'acier d'Allemagne. Environ 27 000 personnes travaillent dans la division.

Le conseil d'acier sous la direction de Bernhard Osburg a présenté ses plans de restructuration au conseil de surveillance de la société Thyssenkrupp Steel Europe il y a une semaine. López a alors déclaré que le conseil d'acier devait enfin présenter un plan d'affaires à long terme viable, solide et financièrement durable pour le réalignement du secteur de l'acier. "Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un regard sobre et réaliste vers l'avenir sans rêves et sans maquiller les faits", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Nasikkol : López devrait s'engager dans une discussion constructive

La société mère d'Essen veut vendre l'acier le moins cher possible, a déclaré Nasikkol. Il semble également qu'il y ait un conflit personnel entre López et Osburg, mais il est conduit de manière unilatérale. "C'est absolutely inappropriate and leaves scorched earth. Mr. López must engage in constructive discussion", a déclaré le représentant des employés. Il s'agit de l'avenir de dizaines de milliers d'emplois dans toute la région.

