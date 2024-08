Le comité de rédaction du New York Times ne soutiendra plus les candidats aux élections à New York.

Le conseil éditorial du journal a annoncé lundi qu'il ne soutiendrait plus de candidats politiques dans les élections de l'État de New York et locales.

"Bien que les élections restent cruciales pour les vies et les expériences de notre public, le conseil éditorial met fin au processus de soutien pour les élections de New York", a déclaré Kathleen Kingsbury, responsable de l'opinion du Times et du conseil éditorial, dans un communiqué. "Nous restons une institution journalistique ancrée à New York, historiquement, aujourd'hui et à l'avenir."

"En tant que voix institutionnelle du Times, le conseil éditorial sert notre mission d'aider notre public mondial à comprendre le monde en fournissant une vue cohérente et indépendante du monde basée sur des valeurs institutionnelles éprouvées", a déclaré M. Kingsbury.

Le conseil éditorial du Times, fondé en 1896, est composé de journalistes d'opinion et fonctionne séparément de la rédaction du journal et du Times en tant que société. La rédaction du Times continuera son reportage régulier sur les courses électorales de New York et l'équipe d'opinion du journal continuera d'offrir des perspectives sur les courses, les candidats et les problèmes de l'État, a déclaré M. Kingsbury.

La décision entrera en vigueur immédiatement, a rapporté le Times, ce qui signifie que le conseil éditorial ne se prononcera pas sur les courses sénatoriales, congressionnelles et à l'Assemblée à venir. Mais le conseil continuera à soutenir les courses présidentielles, y compris celle de novembre prochain, et pourra toujours soutenir des candidats politiques dans des courses en dehors de l'État.

Le Times rejoint ainsi d'autres grandes chaînes de journaux américains, comme McClatchy, qui a annoncé en septembre 2020 que ses 30 journaux, dont The Miami Herald et The Kansas City Star, ne soutiendraient plus de candidats présidentiels.

En 2022, Alden Global Capital a également annoncé que ses journaux, qui comprennent le Chicago Tribune, le New York Daily News, le Boston Herald et l'Orlando Sentinel, adopteraient une approche plus large des soutiens, mettant fin aux soutiens du conseil éditorial aux niveaux présidentiel, gouverneur et sénateur.

Le conseil éditorial du Wall Street Journal, connu pour ses opinions conservatrices, n'a pas soutenu de candidats depuis 1928.

