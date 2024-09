Le comité de campagne externe affilié aux républicains vise à capitaliser sur les différends au Michigan en diffusant des publicités qui mettent l'accent sur Israël et l'origine juive de M. Emhoff.

Le PAC Future Coalition a investi environ $60,000 dans la diffusion de plusieurs publicités YouTube ciblées sur le Michigan, comme l'indique le Centre de transparence des publicités de Google. Ces publicités soutiennent avec enthousiasme le soutien d'Harris à Israël et mettent souvent en avant son mari, Doug Emhoff, qui est juif.

La stratégie publicitaire, avec son message optimiste et sa musique captivante, semble promouvoir les ambitions de campagne présidentielle d'Harris ; cependant, compte tenu de la source du PAC et de son placement stratégique dans l'État-clé du Michigan, une intention plus suspecte pourrait être soupçonnée. Il semble que ces publicités soient utilisées pour attiser les braises de la discorde suscitées par le conflit en cours à Gaza et pour saboter les tentatives d'Harris de renforcer la coalition démocrate composée de électeurs arabes-américains et musulmans dans le Michigan.

Les électeurs arabes et musulmans constituent une démographie influente dans le Michigan. Environ 146 000 électeurs américains musulmans ont voté lors de l'élection générale de 2020 dans le Michigan, selon une évaluation réalisée par Emgage, un parti qui cherche à amplifier l'influence politique des Américains musulmans. Biden a remporté le Michigan par 150 000 voix en 2016. Les sondages indiquent une course serrée entre Harris et l'ancien président Trump lors de l'élection de 2022.

L'une des publicités de ce groupe se concentre principalement sur Emhoff. Elle montre des photos d'Emhoff portant une kippa et visitant le camp de concentration d'Auschwitz. "Kamala Harris est un leader remarquable pour ces temps difficiles. À ses côtés se trouvera son mari et conseiller de confiance, Doug Emhoff. Doug Emhoff, qui serait le premier conjoint juif présidentiel de l'histoire. Kamala Harris et Doug Emhoff : pionniers de l'histoire, défenseurs de ce qui est juste, soutiens d'Israël."

Une autre publicité commence par "La vice-présidente Harris a choisi le bon côté. Harris a clairement exprimé son soutien à Israël et au peuple juif à plusieurs reprises."

La publicité continue : "Lorsque Netanyahu a visité Washington DC, Harris a accueilli le Premier ministre à la Maison Blanche. Et lorsque les défenseurs d'une Palestine libre ont exprimé leur opposition, Harris les a réduits au silence. Et les défenseurs d'une Palestine libre ? Ils la détestent. Parce que Kamala Harris comprend la situation. Nous pouvons compter sur elle pour soutenir constamment Israël."

D'autres publicités du groupe partagent des thèmes similaires. "Ce novembre, faisons l'histoire ensemble. Nous placerons un véritable président pro-israélien à la Maison Blanche, aux côtés de Kamala se trouvera son mari et principal conseiller, Doug Emhoff, qui serait le premier conjoint juif présidentiel de l'histoire. Uniquement en Amérique : Kamala Harris et Doug Emhoff."

Le PAC Future Coalition, créé ce mois-ci, n'a pas encore soumis de rapport détaillant ses contributeurs ou informations sur son financement à la Commission électorale fédérale. Cependant, les enregistrements soumis par le groupe suggèrent ses liens avec le Parti républicain. Le groupe nomme Cabell Hobbs comme son trésorier adjoint, qui a servi de trésorier pour un PAC soutenant la campagne présidentielle de 2024 du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

CNN a contacté le PAC pour obtenir une déclaration.

La stratégie publicitaire du PAC Future Coalition, ciblant le Michigan, soulève des questions en raison de sa concentration sur la position de soutien d'Harris à Israël et les origines juives de son mari, ce qui pourrait susciter des sentiments divisifs parmi certains groupes d'électeurs. Compte tenu des liens du PAC avec le Parti républicain, la politique joue un rôle important dans la diffusion de ces publicités, ce qui pourrait influencer les résultats de l'élection dans le Michigan.

