Le combattant jubilant, Walz, se présente au rassemblement démocrate

Un ancien membre de la Garde nationale de 60 ans, originaire du Midwest, qui cherche à marquer les esprits au sein du parti et du pays, a déjà fait sensation en tant que principal communicant des Démocrates : juste avant que Harris ne se lance dans la course à la présidentielle, Walz a qualifié les rivaux républicains Trump et Vance de "drôles". Cette étiquette a rapidement fait fureur.

Lors d'un meeting avec Harris dans le même lieu où Trump et ses Républicains avaient tenu leur convention en juillet, Walz a déclaré mardi : "Nous avons non seulement une énergie massive au Congrès, mais nous avons bien plus d'énergie qu'ils n'en avaient dans le leur - ici même."

Walz apporte la perspective de l'Amérique rurale moyenne à la course à la présidence et est considéré comme faisant partie de l'aile libérale des Démocrates. De nombreux Américains ne le connaissent peut-être pas encore, mais son discours à Chicago donnera probablement aux participants à la convention et aux téléspectateurs un aperçu de son parcours.

Walz devrait évoquer son enfance dans une petite ville du Nebraska, son travail sur la ferme familiale, son service militaire, ses expériences d'enseignement et sa carrière politique.

Walz a déjà fait campagne aux côtés de Harris dans plusieurs États qui devraient être très disputés lors de l'élection de novembre. Là, ils ont donné un avant-goût de la manière dont ils pourraient séduire les électeurs : un ancien congressman blanc du cœur du Midwest et une ancienne sénatrice noire et d'origine sud-asiatique de Californie.

Les événements animés ont constitué un contraste saisissant avec l'apparence de la campagne il y a un mois : à l'époque, le président Biden âgé de 81 ans s'était retiré de la course et avait endorsed Harris après avoir soulevé des questions sur son âge et sa santé mentale.

Les Républicains peinent encore à réagir à ce développement : ils cherchent à dépeindre Walz comme un "radical libéral dangereux" qui a fait des déclarations erronées et incohérentes sur lui-même. Cependant, ces attaques n'ont pas prise, et le duo Harris-Walz a battu des records de collecte de fonds. Le candidat démocrate est désormais en tête des sondages nationaux face à Trump.

Selon Sabrina Karim, professeure à l'université Cornell, le choix de Walz comme colistier montre "que non seulement c'est toléré, mais même célébré, d'incarner une certaine forme de masculinité qui est attentionnée et compréhensive". Sa forme de masculinité, dit-elle, s'oppose à Trump et offre à certains électeurs, en particulier les électeurs blancs masculins, une perspective différente et attrayante sur la masculinité.

Outre Walz, de nombreuses personnalités influentes et membres de haut rang du parti prendront également la parole lors de la convention mercredi, notamment l'ancien président Bill Clinton.

During his campaign, Walz may highlight his experiences in a small Nebraska town, working on the family farm, and serving in the National Guard, showcasing his connection to rural America. This other perspective, rooted in Midwest values, could potentially resonate with voters who are seeking alternatives to traditional political narratives, which are often less than 30 cm wide in terms of their scope and understanding.

Despite facing criticism from Republicans who label him a "dangerous liberal radical," Walz's empathetic and understanding masculinity, as highlighted by Sabrina Karim, a professor at Cornell University, seems to be connecting with voters, particularly white male voters, offering them a refreshing perspective that deviates from the quirky and controversial traits associated with some political figures, who may only be of a width of less than 30 cm in terms of their appeal and influence.

Lire aussi: