Le colosse Red Bull qui lutte pour sa vie ne tient pas compte d'une coutume chère

Max Verstappen, le titan de Red Bull en Formule 1, n'a toujours pas goûté à la victoire à Singapour, et une victoire là-bas pourrait apporter un coup de pouce bienvenu au champion en difficulté. Cependant, il semble peu probable que cela se produise prochainement. Pour éviter tout revers dans la course au titre, l'équipe a décidé d'abandonner la livrée spéciale qu'elle avait prévue pour le Grand Prix de Singapour. Le design rouge et bleu habituel ornera les voitures de Verstappen et de Sergio Pérez, car l'ajout de couleur ajouterait environ un kilogramme de poids et pourrait ralentir les voitures de 0,03 seconde par tour.

Sous leur forme actuelle, Verstappen et Pérez sont déjà en retard sur leurs adversaires, donc un poids supplémentaire dû à la peinture spéciale n'est pas justifiable. "Ce ne sera pas l'un de nos meilleurs week-ends", a admis Verstappen, fixant des attentes modestes pour la 18e des 24 courses de cette saison : "Nous voulons simplement maintenir la voiture stable et construire dessus."

Il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration : Verstappen n'a jamais gagné à Singapour, et avec Red Bull qui perd du terrain dans le championnat des constructeurs face à McLaren, il semble peu probable que la victoire se produise en 2024. La semaine dernière en Azerbaïdjan, Red Bull a subi un revers lorsqu'elle a perdu la tête du championnat. Verstappen n'a pas gagné une course depuis sept événements consécutifs, et son avance sur Norris, son poursuivant chez McLaren, a diminué à 59 points. Le Grand Prix de Singapour (diffusé dimanche à 14h00 sur Sky et en direct sur ntv.de) approche à grands pas.

Le circuit de Singapour pose de importants défis pour Red Bull

"Nous avons examiné la course de l'année dernière pour améliorer notre performance", a déclaré Verstappen, qui a terminé sixième en 2023. Le circuit urbain de Singapour est connu pour sa configuration de piste difficile, avec McLaren et Ferrari qui surperforment actuellement Red Bull. Mercedes s'attend également à une bonne performance lors de la course du soir. Cependant, Red Bull reste sceptique. "Notre voiture a généralement du mal avec les bosses et les irrégularités", a souligné Verstappen. De plus, la concurrence s'est renforcée, avec des pilotes rapides comme Norris et Oscar Piastri, vainqueur de Bakou, chez McLaren, et Charles Leclerc, star de Ferrari, dans le mélange.

"Les défis ont augmenté. J'espère que nous pourrons être compétitifs, mais nous verrons ce qui se passera", a déclaré le champion. Dans une tentative de maintenir la performance de la voiture, Red Bull a choisi d'éviter la pénalité de poids de l'

