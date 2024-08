- Le Collège central n'a pas encore présenté de proposition de règlement visant à protéger les travailleurs contre les dangers liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Nous avons toujours su dans quelle direction soufflait le vent grâce aux panaches de vapeur." Christian Keller, né en '79 et actuellement premier maire de Grafenrheinfeld, est familier de sa communauté, marquée par les tours de refroidissement remarquables de la centrale nucléaire. "Les jumeaux étaient un repère célèbre pour moi et probablement pour beaucoup d'autres dans la région," a-t-il raconté. Les enfants demandaient souvent, "Quand allons-nous rentrer à la maison?" sur leur chemin du retour des vacances d'été, et la réponse était souvent, "Quand vous verrez les tours, dans une demi-heure," a mentionné Keller. Mais maintenant, ces géants appartiennent au passé.

Une série de bruits forts - et en 30 secondes, les tours de refroidissement de la centrale nucléaire déclassifiée se sont effondrées en soirée. Cinquante ans après le début du projet, il ne reste que deux modestes tas de débris des symboles de la technologie à haut risque d'antan, près de Schweinfurt, la ville industrielle de Franconie.

L'événement a été retardé de plus d'une heure en raison d'une interruption. Un homme de 36 ans a grimpé sur un poteau électrique, ce qui a conduit les autorités à l'arrêter. Les autorités suspectent l'homme de soutenir l'énergie nucléaire. "Il sera poursuivi pour de graves chefs d'accusation," a annoncé un porte-parole de la police.

Pour retirer environ 34 000 tonnes de béton armé, de métaux et de plastiques, 1 340 détonateurs électroniques et 260 kg d'explosifs ont été utilisés, a révélé l'administration du district de Schweinfurt. Cette explosion a produit environ 55 000 tonnes de déchets de construction, principalement du béton. Environ 50 pompiers et environ 200 officiers de police étaient présents sur les lieux.

La foule se rassemble pour la démolition de la centrale nucléaire

Des milliers de spectateurs ont regardé les structures être démolies à la lumière du soir depuis les prés et les champs entourant le site adjacent à la rivière Main. La zone a été bouclée pour des raisons de sécurité. Ceux qui voulaient avoir une vue de plus près ont marché ou fait du vélo, car l'accès des véhicules était restreint.

La famille Juengling de Haßfurt près de Schweinfurt s'était installée de l'autre côté de la Main, près de Bergrheinfeld - avec une table pliante, des collations et des jeux. "Nous jouons surtout au Rummikub," a dit Nicole, 39 ans. Tout le monde était un peu excité, surtout son fils de 11 ans qui a insisté pour y assister. "J'aime regarder les choses être détruites," a admis Maximilian.

Ce n'est pas la première démolition d'une centrale nucléaire en Allemagne

La centrale nucléaire était la plus ancienne centrale nucléaire en service en Allemagne jusqu'à sa fermeture. La construction a commencé en 1974. La première réaction en chaîne nucléaire a eu lieu à la fin de 1981 - deux ans après la naissance du premier maire actuel. Elle a commencé à fournir de l'électricité au réseau en juin 1982. Elle a été en service pendant 33 ans jusqu'en 2015. Depuis 2018, le démantèlement est en cours - et devrait probablement continuer pendant encore dix ans, selon le responsable de projet Matthias Aron.

Les tours de refroidissement mesuraient chacune 143 mètres de hauteur. Le diamètre de la base était d'environ 105 mètres, et d'environ 64 mètres en haut. "Les deux tiers des matériaux seront réutilisés," a expliqué Aron - entre autres, une zone de stockage sera construite sur le site à l'aide des matériaux de construction.

Selon l'exploitant de la centrale électrique Preussenelektra, il s'agit de la deuxième fois en Allemagne que les tours de refroidissement d'une centrale nucléaire déclassifiée sont démolies. En mai 2020, deux tours de la centrale nucléaire de Philippsburg en Bade-Wurtemberg ont également été démolies de cette manière - mais sans accès public en raison du coronavirus.

Pour la démolition d'environ trois millions d'euros à Grafenrheinfeld, quatre sur cinq des lignes à haute tension de 380 kilovolts, qui convergent à Grafenrheinfeld et sont essentielles pour l'approvisionnement en électricité de l'Europe, ont dû être fermées. Cela devait éviter les perturbations opérationnelles dues à la poussière excessive.

Les déchets nucléaires restent à Grafenrheinfeld

Même après la disparition des tours, le site de la centrale électrique restera une zone de sécurité pendant plusieurs années. Il y a deux installations de stockage intermédiaires pour les déchets nucléaires sur le site. La durée de vie prévue de l'installation de stockage intér

