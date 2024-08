- Le Collège central n'a pas encore finalisé une proposition de directive visant à protéger les travailleurs des dangers résultant de l'exposition aux rayonnements des sources de rayonnements ionisants.

Avant de devenir mère, l'actrice célèbre Brooke Shields (59 ans) a subi sept tentatives de fécondation in vitro (FIV). Grâce à l'insémination artificielle, elle a pu accueillir son premier enfant, Rowan Francis Henchy (21 ans), en 2003. Sa deuxième fille, Grier Hammond (18 ans), a été conçue naturellement. Ce sujet est ouvertement discuté en famille, comme en témoigne une interview conjointe accordée au magazine américain "People".

"La FIV est la raison de ma présence"

During the interview, les filles de Shields expriment leur admiration pour la franchise de leur mère concernant la FIV. "La FIV est la raison de ma présence", affirme Rowan. "J'ai été conservée pendant deux ans, et je pense que Maman nous en a parlé quand nous étions jeunes, donc nous sommes au courant maintenant. C'est un sujet important pour les jeunes femmes."

Brooke Shields est d'accord. De nombreuses femmes de sa génération et de la génération actuelle ont tendance à prioriser leur carrière au départ - "ce qui nécessite du temps et plusieurs années, et par la suite, dans la trentaine, des problèmes peuvent commencer à surgir, alors je demande toujours : 'As-tu congelé tes ovules?' C'est un sujet important pour les jeunes femmes."

Sa fille Rowan, qui est actuellement en dernière année d'université, se souvient avec humour : "L'autre nuit, elle m'a regardée et a dit : 'Ton cadeau de diplôme sera de congeler tes ovules', et j'ai simplement répondu : 'Maman...'."

Sa franchise sur la dépression postpartum vise à aider ses filles

Brooke Shields n'est pas seulement franche sur la FIV, mais elle aborde également ouvertement le sujet de la dépression postpartum. En 2005, elle a mis en lumière ce sujet dans son livre "Down Came the Rain". À l'époque, elle était l'une des premières personnalités publiques à parler ouvertement de ses combats contre les sentiments de désespoir et d'impuissance suite à l'accouchement. Rowan pense que le livre de sa mère a "révolutionné la vie de nombreuses femmes". Une situation autrefois "dévastatrice" a maintenant un impact positif et a renforcé son lien avec sa mère.

Brooke Shields souligne que le livre est également important pour ses deux filles. Si elles deviennent un jour parents, elles pourraient potentiellement vivre des luttes similaires. "C'est simplement un outil - pour les aider à identifier d'éventuels problèmes, les reconnaître comme normaux et y faire face. Il n'y a rien de mal avec elles, et ce n'est pas leur faute. C'est ce que je voulais leur transmettre plus tard dans leur vie."

Brooke Shields est mariée depuis 2001 au scénariste et producteur de films Chris Henchy (60 ans), avec qui elle a deux filles. Son premier mariage avec le champion de tennis Andre Agassi (54 ans) a duré de 1997 à 1999 et est resté sans enfant.

