- Le Collège central approuve le prix de la paix à Dresde

Conseils des Experts pour les Fondateurs du Prix de la Paix de Dresde

Le groupe de pilotage pour les créateurs du Prix de la Paix de Dresde – Prix mondial de la Paix offre désormais des conseils et un soutien. Son président est l'ancien ministre fédéral allemand de l'Intérieur et politique du FDP, Gerhart Baum. "Le monde sent la conflictualité, nous devons tous agir rapidement pour y faire face", a-t-il déclaré, selon l'annonce. Le prix de la paix vise à étendre son influence au sein de la communauté civile et à stimuler le dialogue. La vice-présidente Ursula M. Staudinger, rectrice de la TU Dresde, considère ce prix international comme un "indice significatif et positif" pour apporter "une reconnaissance à long terme pour des actions louables" à Dresde et en Saxe.

Prix Majeur lors de la Journée du Souvenir

**Depuis 2010, le prix, auparavant appelé Prix de Dresde, est décerné par le Verein Freunde von Dresden Deutschland et la Klaus Tschira Foundation (Heidelberg) à des personnes ayant eu un impact significatif dans la promotion de l'unité et de l'harmonie entre les nations. Avec la nouvelle gestion cette année, le prix a été renommé Prix de la Paix de Dresde. Parmi les lauréats de ce prix figurent l'ancien président soviétique Mikhail Gorbachev, le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, le photographe de guerre James Nachtwey, l'architecte Daniel Libeskind, et, à titre posthum

