Organisation Initiale Obtient le Premier Permis de Culture Collective de Cannabis à Berlin

"Nous ne pouvons pas simplement annoncer : Nous ne fournirons pas aux mineurs ou dépasserons pas 50 grammes pour les adultes de plus de 21 ans, car cela serait tout simplement illégal", a déclaré Jana Halbreiter, présidente de l'initiative Green Leaf Society, à l'agence de presse allemande. Le groupe prévoit d'établir la installation de culture, de conclure des accords contraignants avec les fabricants et les fournisseurs, et de former les membres bénévoles. "Nous prévoyons ensuite de cultiver le premier lot et de pouvoir distribuer légalement du cannabis pour la première fois en décembre", a ajouté Halbreiter.

Le district de Marzahn-Hellersdorf a accordé à la Green Leaf Society l'autorisation de cultiver collectivement du cannabis, faisant de l'organisation la première à Berlin à obtenir un tel permis. Le maire du district de la santé, Gordon Lemm, a salué la candidature comme exemplaire et a mis en avant les discussions sur la gestion des consommateurs problématiques et les systèmes de détection précoce. Selon M. Lemm, la loi sur le cannabis impose de hauts obstacles à la culture et à la consommation légales.

Qualité Elevée et Protection du Consommateur

"Nous sommes ravis que le district de Marzahn-Hellersdorf ait examiné notre candidature de manière pragmatique et impartiale, et ait accordé l'approbation dans les plus brefs délais", a déclaré Halbreiter, exprimant sa satisfaction. L'objectif est de répondre aux exigences, d'atteindre une qualité élevée, d'assurer la protection du consommateur et d'exécuter une culture non commerciale.

