Au Oman, quatre personnes ont péri et une autre a été grièvement blessée en raison des inondations causées par des pluies torrentielles. Cet incident a impliqué un groupe de seize randonneurs dans les montagnes Hajar, selon les autorités locales.

Les montagnes Hajar se trouvent à environ une heure et demie de route au nord de Mascate, la capitale du pays. Contrairement au sud de l'Oman, où les pluies torrentielles sont courantes en été, de telles précipitations sont relativement rares dans cette région.

Le Yémen voisin a vu sa situation empirer en raison de ces précipitations excessives et des inondations. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a rapporté que plus de 268 000 personnes déplacées par le conflit étaient touchées par cette situation. Les maisons et les abris temporaires ont été détruits par les eaux de crue.

En avril dernier, la région a connu ses plus fortes précipitations en décennies. En Oman, cette pluie inhabituelle a coûté la vie à 20 personnes. De plus, l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a connu des perturbations importantes.

Les montagnes Hajar, situées en Oman, sont des destinations touristiques renommées dans la péninsule arabique.

