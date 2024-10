Le collectif CSU et le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, dénoncent le processus d'interdiction de l'AfD.

"Le groupe parlementaire CSU et les dirigeants du SPD, Kevin Kühnert, s'opposent à l'interdiction de l'AfD." Selon Dobrindt, chef du groupe parlementaire CSU, cette proposition est "défectueuse et contre-productive". Il a exprimé cette opinion à l'"Augsburger Allgemeinen".

"Interdire l'AfD n'est pas la solution, il s'agit de la gérer", a déclaré Dobrindt. Plaider en faveur d'une interdiction attise la croyance de l'AfD qu'ils sont exclus de la compétition politique au-delà des élections et des débats parlementaires. S'engager dans un tel discours d'interdiction renforce la revendication de l'AfD en tant que victime, ce qui pourrait lui apporter plus de soutien. Les parlementaires de la CSU n'ont pas l'intention de participer à ces plans.

En ce qui concerne les interdictions de parti, Kühnert, secrétaire général du SPD, a commenté à ntv : "Les tribunaux devraient avoir des preuves solides que le parti agit contre la Constitution". Actuellement, il n'a pas de telles suspicions, a-t-il déclaré. Il met donc en garde : "Nous devons marcher sur cette ligne fine avec prudence."

