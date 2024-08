- Le col Arlberg des Alpes autrichiennes continue de fermer à la suite des dégâts causés par la tempête

À cause de destructions liées aux conditions météorologiques intenses, le passage d'Arlberg en Autriche est temporairement fermé. Le land de Tyrol réévalue la situation quotidiennement.

La route d'Arlberg joue un rôle important dans la connexion des provinces occidentales telles que Tyrol et Vorarlberg. Vendredi soir, elle a été obstruée par des glissements de terrain. De plus, pendant la tempête, une partie de la route s'est érodée et effondrée.

Itinéraires alternatifs via Lechtal ou Bavière

Les conducteurs sont tenus de prendre des détours importants via le Lechtal tyrolien ou la Bavière. Actuellement, le tunnel d'Arlberg, qui sert normalement à traverser la montagne, est en rénovation, empêchant son utilisation. Cependant, les passagers ferroviaires ne sont pas affectés par les dommages causés par la tempête ni par les travaux de construction en cours.

Malheureusement, la route alpine de Silvretta, située près de la route d'Arlberg, a été à nouveau obstruée par un glissement de terrain vendredi. Cette route panoramique alpine populaire avait été fermée depuis mi-juillet en raison d'un important glissement de rochers. En raison du dernier glissement de terrain, qui a englouti trois excavatrices, le déblayage a été suspendu.

Malgré les défis, les voyageurs explorent des itinéraires alternatifs, tels que Lechtal ou en Bavière, pour contourner la zone affectée d'Arlberg. Malheureusement, la route alpine de Silvretta, également située près d'Arlberg, reste fermée en raison d'un autre glissement de terrain récent, compliquant davantage la circulation dans la région.

Lire aussi: