Le coéquipier de Harris, qui est Tim Walz?

Kamala Harris entre dans la course à l'élection américaine avec Tim Walz comme colistier. Jusqu'à récemment, le gouverneur du Minnesota était relativement inconnu en dehors de son État du Midwest. Cependant, Walz a un curriculum vitae peu commun. En politique, c'est un tard venu.

La candidate démocrate Kamala Harris a choisi un homme aux antipodes de son propre parcours comme candidat à la vice-présidence. L ancienne procureure de Californie a opté pour un enseignant du Midwest, un vétéran et un chasseur.

Le sexagénaire, ancien membre de la Garde nationale, enseignant, entraîneur de football et législateur, doit en partie son ascension rapide à un néologisme qu'il a réussi à imposer dans la campagne contre Donald Trump ces dernières semaines : "weird". Ce terme, signifiant "étrange" ou "bizarre", est appliqué par Walz à la fois à Trump et à son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance.

Ce n'est pas aussi insultant que les constantes insultes de Trump, mais cela peint les rivaux républicains comme des figures aux vues excentriques et irréalistes - et donc, des boucs émissaires.

Walz a démontré cela - et depuis, "weird" est devenu le label que la vice-présidente Harris et d'autres représentants de son parti appliquent constamment à Trump et à Vance. Avec cette qualité accrocheuse, Walz a prouvé sa valeur pour la campagne de Harris : une formulation simple et puissante en mots qui atteignent même les électeurs sans éducation universitaire.

Terrien et direct

Walz, 60 ans, est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a été représentant à la Chambre pendant de nombreuses années avant cela. Avant la politique, il était enseignant. Le père de deux enfants n'est pas connu pour son profil national fort, mais il est connu pour sa manière terre à terre et directe de communiquer les messages politiques.

Né en 1964 dans une petite ville de la campagne du Nebraska, Walz parle souvent de la manière dont sa mère a lutté pour joindre les deux bouts après la mort de son père. Son père était administrateur scolaire et est décédé d'un cancer lorsque Walz avait 19 ans.

Il a rejoint la Garde nationale à 17 ans et a été envoyé dans divers endroits, y compris l'Arctique, pendant ses 24 ans de service. En 1989, il a obtenu un diplôme en sciences sociales dans un collège du Nebraska.

Walz a passé un an à enseigner à l'étranger avant de retourner aux États-Unis pour servir à temps plein dans la Garde nationale et finalement obtenir un emploi d'enseignant et d'entraîneur de football au lycée. En tant qu'enseignant, Walz a travaillé dans une réserve indigène du Dakota du Sud et, dans le cadre d'un programme de l'Université Harvard, en Chine.

Un tard venu en politique

Il a rencontré son épouse, Gwen, dans son État natal du Nebraska. Ils se sont mariés en 1994 et ont ensuite déménagé dans son État natal du Minnesota, où ils ont tous deux enseigné au lycée et où il a également entraîné l'équipe de football.

Walz a changé de carrière pour la politique à mi-parcours : il a été élu à la Chambre des représentants à Washington en 2006, puis gouverneur du Minnesota en 2018. Il a été réélu en 2022. Son profil politique combine un comportement décontracté et un langage clair avec des positions politiques de gauche.

Le gouverneur Walz a promulgué des lois pour légaliser le cannabis, renforcer les droits des travailleurs, et renforcer les contrôles d'achat d'armes à feu. Il milite également pour les droits à l'avortement et la protection du climat - toutes des positions qui l'alignent sur Harris.

"Nous partageons les mêmes valeurs. Je crois que nous pouvons gagner le Midwest", a déclaré Walz il y a deux semaines au sujet de Harris. Après avoir été recruté par elle comme colistier mardi, il a exprimé son excitation : "C'est un peu comme le premier jour d'école", a-t-il admis sur X, puis a ajouté avec détermination : "Allons-y, les amis !"*

Petit-déjeuner et déjeuner pour tous les élèves

Actuellement, Walz sert comme président de l'Association des gouverneurs démocrates (DGA), un groupe de gouverneurs qui sont démocrates. Il siège également sur plusieurs comités nationaux du parti. Selon l'ancien sénateur démocrate Heidi Heitkamp, Walz semble être "quelqu'un avec des expériences de vie comparables à celles de nombreuses personnes en Amérique rurale".

En tant que gouverneur, il a milité pour les repas scolaires gratuits, la protection des droits à l'avortement, le renforcement des droits de vote, l'expansion de l'énergie renouvelable, la réduction des impôts pour la classe moyenne et le congé familial rémunéré dans le Minnesota.

Sa position sur les armes à feu a évolué au fil des ans. "Je suis un vétéran, un chasseur et un propriétaire d'armes à feu. Mais je suis aussi un père. Et pendant de nombreuses années, j'ai été enseignant", a-t-il écrit sur X à la fin juillet. Les lois sur les armes à feu, a-t-il déclaré, ne constituent pas une menace pour ses droits. "Il s'agit de protéger nos enfants".

Contraste avec Kamala Harris

En tant qu'homme blanc plus âgé, Walz est perçu comme la figure complémentaire à Harris, qui pourrait devenir la première femme, noire et américaine d'origine asiatique à être élue présidente de l'histoire des États-Unis. En choisissant le gouverneur du Minnesota, Harris vise à élargir l'attrait de sa campagne au-delà de la base démocrate.

Walz est censé aider Harris à convaincre les groupes électeurs qui perçoivent souvent les démocrates comme étant déconnectés et élitistes. En tant que représentant du Midwest, il pourrait également aider à gagner les États "flottants" cruciaux dans la région.

Bien que le Minnesota, qui penche traditionnellement vers les démocrates, ne soit pas parmi les États risquant une perte démocrate en novembre, Harris espère que Walz peut faire appel aux électeurs dans d'autres États du Midwest comme le Wisconsin et le Michigan, considérés comme des États "flottants".

L'élection présidentielle américaine de 2024 s'annonce comme un affrontement intéressant, avec Kamala Harris et Tim Walz comme billet potentiellement démocrate. Walz, le gouverneur terre à terre et direct du Minnesota, pourrait aider Harris à élargir l'attrait de sa campagne au-delà de la base démocrate et potentiellement gagner les États "flottants" cruciaux dans le Midwest.

