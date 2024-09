- Le co-concurrent préféré Swiatek se retire de l'US Open.

"Numéro 1 mondial, Iga Świątek a subi une défaite surprise et définitive en quart de finale de l'US Open, s'inclinant face à l'Américaine Jessica Pegula 2-6, 4-6. La trentenaire Pegula, sous les yeux de l'idole locale Simone Biles, a enflammé la passion des spectateurs de tennis américains pour une victoire à domicile et s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Grand Chelem, après avoir été éliminée en quart six fois auparavant.

"J'ai enfin réussi", a déclaré Pegula, "Je peux maintenant me considérer comme une demi-finaliste". Elle affrontera jeudi soir (heure locale) la Tchèque Karolina Muchova, qui reste invaincue dans le tournoi sans avoir perdu un seul set. "Elle est extrêmement douée, extrêmement talentueuse. Elle a une grande expérience, donc je devrai jouer mon meilleur tennis", a déclaré Pegula.

En demi-finale suivante, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka de Biélorussie affrontera l'Américaine Emma Navarro. L'an dernier, la chouchou des fans américains Coco Gauff a remporté le titre.

Le revers de Świątek échoue

Świątek a raté l'occasion de remporter son sixième titre du Grand Chelem. La jeune femme de 23 ans a mal commencé, se retrouvant menée 0-4. Pegula a remporté le premier set en seulement 37 minutes. Dans le deuxième set, le revers de Świątek l'a trahie, commettant de nombreuses erreurs inutiles. Après un break à 3-4, elle a violemment fracassé sa raquette contre le filet. Sa dernière tentative n'a pas suffi, terminant avec 41 erreurs non forcées.

La victoire de Pegula sur Świątek en tennis a marqué un jalon important dans sa carrière. Despite le revers puissant de Świątek, de nombreuses erreurs ont conduit à sa défaite en demi-finale de l'US Open."

