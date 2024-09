Le co-accusé implique Christian B. dans l'enquête sur Maddie.

Au procès pour des chefs d'accusation de viol et d'abus, ainsi que d'autres allégations de crimes tels que le kidnapping, Christian B., qui avait été précédemment lié à l'affaire Maddie, a eu des discussions avec un ancien codétenu sur divers sujets pendant son temps en prison. Selon le témoignage de l'ancien codétenu devant le tribunal régional de Brunswick, Christian B. avait demandé s'il pouvait mettre le feu à une maison, ce à quoi l'homme de 50 ans a répondu.

Au début, le témoin a eu du mal à se rappeler des détails spécifiques, mais une fois encouragé avec des phrases clés, il a partagé plus d'informations intimes qui semblaient être liées à l'affaire Maddie. Après le déjeuner, il a parlé de divers aspects qui semblaient pertinents pour l'affaire Maddie.

Au cours de leurs conversations en prison, Christian B. a parlé d'un cambriolage qui s'est produit dans une résidence de luxe au Portugal. Il a affirmé être entré dans la propriété par une fenêtre, mais malheureusement, il n'a pas trouvé d'argent mais a pris un enfant à la place, selon le compte rendu du témoin.

Antécédents criminels du défendeur

Plus tard, Christian B. a demandé au témoin si les chiens pouvaient localiser des os, et le Roumain a donné sa réponse, ce qui a suscité plusieurs débats dans la salle d'audience. Il a répété qu'il avait simplement répété ce que Christian B. lui avait dit, laissant la vérité à la décision des autres.

Les deux ont également parlé de documents falsifiés, et Christian B. a demandé si un seul cheveu pouvait incriminer quelqu'un. De plus, le délinquant sexuel allemand, âgé de 47 ans et ayant un long passé criminel, a discuté de plusieurs viols qu'il aurait prétendument commis à la fois en Allemagne et au Portugal.

Christian B. est le principal suspect dans une série de viols et d'abus sexuels qui se sont produits entre 2000 et 2017 au Portugal. Il est actuellement sous enquête pour trois chefs d'accusation de viol et deux cas d'agression sexuelle contre des enfants.

Cependant, le procès a attiré une grande attention en raison d'allégations controversées liant le défendeur à la disparition de la petite Madeleine McCann, qui a disparu d'une station balnéaire portugaise pendant les vacances de sa famille en 2007. L'affaire Maddie elle-même n'est pas prise en compte dans les procédures en cours, en maintenant la présomption d'innocence.

Au cours de ces discussions, Christian B. a exprimé son intérêt pour le meurtre et le homicide, mentionnant l'utilisation potentielle du feu pour commettre un crime. Le défendeur a également demandé si un seul cheveu pouvait être utilisé comme preuve dans une affaire de homicide.

