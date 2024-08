- Le club des journalistes de Dresde honore Natalija Bock avec le prix Kästner

Le Club de la presse de Dresde a décerné son prix Erich Kästner, d'une valeur de 10 000 euros, à Natalija Bock. Cette femme ukrainienne, résidant à Dresde avec sa famille depuis 26 ans, a joué un rôle important dans l'aide aux réfugiés de guerre de son pays depuis l'invasion russe. Elle a facilité le logement dans des appartements privés, organisé des places en garderie et des postes de travail, et a agi en tant que lien avec la politique locale et régionale. Elle est également cofondatrice du Centre de coordination ukrainien et de la Maison ukrainienne de Dresde.

Le président du Club de la presse, Tobias Wolf, a mis en évidence l'influence de Bock en déclarant : "Natalija Bock est devenue un modèle pour beaucoup, surtout grâce à ses valeurs inébranlables et à son franc-parler, une qualité souvent absente du discours public en Saxe". Bock a considéré le prix comme un hommage non seulement à ses propres réalisations, mais aussi à la bonté de milliers de personnes en Saxe. "C'est un prix pour une Saxe empathique, ouverte d'esprit et charitable qui doit être préservée", a-t-elle exprimé sa gratitude.

Le discours a été prononcé par l'ancien ministre-président de Saxe, Georg Milbradt (CDU). Bock a été saluée comme "le visage de l'Ukraine à Dresde, représentant une nation européenne victime d'une violation du droit international et d'une guerre brutale" en raison de ses initiatives de longue date. L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, était également présent à la cérémonie. Il a félicité Bock pour être une figure importante pour la communauté ukrainienne en Saxe, une "vrai ambassadrice du cœur".

Le prix est lié à une sculpture, une tradition initiée par le Club de la presse de Dresde en 1994. Les lauréats sont choisis tous les deux ans lors de l'assemblée générale de l'association, pour leur engagement en faveur des valeurs humanitaires, de la tolérance et de la compréhension internationale. La sculpture du prix est l'œuvre de l'artiste Vinzenz Wanitschke. Les lauréats traditionnels font don de l'argent à des projets artistiques, culturels ou caritatifs. Bock a promis de contribuer à Diakonie et à la plateforme Dresde pour aider les Ukrainiens.

L'écrivain Erich Kästner (1899-1974), né à Dresde, a acquis

Lire aussi: