Le club de Ratisbonne expulsera les joueurs de la Bundesliga.

VfL Bochum, l'équipe de Bundesliga, devient le premier à être éliminé en DFB-Pokal, battu par Jahn Regensburg

Jahn Regensburg - VfL Bochum 1:0 (0:0)

L'entraîneur nouvellement nommé Peter Zeidler de VfL Bochum a connu un début décevant en DFB-Pokal, devenant la première équipe de Bundesliga à être éliminée au premier tour. Ils ont subi une défaite 0:1 (0:0) face aux promu de deuxième division Jahn Regensburg, ratant ainsi le deuxième tour, tout comme ils l'ont fait contre Arminia Bielefeld l'année dernière. Florian Ballas (70.) a scellé la défaite pour VfL, qui a eu du mal à créer des occasions dangereuses en deuxième mi-temps et doit maintenant se concentrer uniquement sur le championnat.

Après avoir évité de justesse la relégation en play-offs contre Fortuna Düsseldorf, Zeidler, qui a précédemment entraîné FC St. Gallen en première division suisse, a pris la relève de Thomas Letsch et de l'entraîneur intérimaire Heiko Butscher en juillet. Il fera ses débuts en Bundesliga en tant qu'entraîneur principal lors du match à l'extérieur contre RB Leipzig le samedi suivant (15h30 CET/Sky).

VfL Bochum, sponsorisé par le chanteur Herbert Grönemeyer, contrôlait le match comme prévu en raison de son statut de favori. Cependant, ils ne sont devenus dangereux qu'après environ une demi-heure, avec Maximilian Wittek (34.) et Moritz Broschinski (36.) tous deux ratant des occasions de prendre l'avantage.

Même après la pause, Bochum a réussi à maintenir la pression, avec Wittek (50.) qui a de nouveau échoué à battre le gardien de but de Regensburg Felix Gebhardt. Cependant, Jahn est également devenu plus actif et a créé de meilleures occasions. Kai Pröger (60.) a touché le poteau, et Dominik Kother (69.) s'est approché le plus près de donner l'avantage à Regensburg. Le but de Ballas était donc bien mérité.

Bochum a de nouveau poussé en fin de match, avec Zeidler essayant de motiver ses joueurs. Cependant, l'occasion était passée, et Regensburg a défendu solidement, créant également des occasions dangereuses de son côté.

Hertha BSC se qualifie pour le deuxième tour avec une victoire 5-1 contre Hansa Rostock

Hansa Rostock - Hertha BSC 1:5 (0:1)

Hertha BSC s'est rapprochée d'une finale à leur propre stade en battant le troisième division Hansa Rostock 5-1 (1:0) dans un match passionnant et en se qualifiant pour le deuxième tour pour la troisième fois en quatre ans. Derry Scherhant (38.), Ibrahim Maza (66.), Marten Winkler (75.), et Florian Niederlechner (85., 88.) ont marqué pour Hertha, qui a atteint les quarts de finale la saison dernière. Une erreur coûteuse du gardien Marius Gersbeck, qui a offert un but facile à l'attaquant de Hansa Albin Berisha (46.), n'a plus eu de conséquences. Sous le nouveau coach Cristian Fiel, qui a remplacé la légende du club Pal Dardai à l'été, Hertha a enregistré sa première victoire en compétition après un match nul et une défaite pour commencer la saison de deuxième division.

Le match à l'Ostseestadion a commencé de manière équilibrée, avec Harenbrock de Hansa tirant au-dessus de la barre à partir d'une bonne position (35.). Peu après, Scherhant a mis Hertha en tête sur coup de pied arrêté.

Immédiatement après la mi-temps, le gardien de Hertha Gersbeck a commis une erreur : Le joueur de 29 ans a joué le ballon sans opposition à Berisha, permettant à l'attaquant kosovar de marquer facilement. Cependant, Berlin a riposté de manière impressionnante par Maza, Winker et Niederlechner.

Darmstadt 98 bat Teutonia Ottensen 3-1 en deuxième tour du DFB-Pokal

Teutonia Ottensen - Darmstadt 98 1:3 (0:2)

Le promu de Bundesliga de la saison dernière, Darmstadt 98, a évité un mauvais début de campagne en remportant 3-1 (2-0) contre le club régional Teutonia Ottensen dimanche, décrochant une place en deuxième tour.

Kai Klefisch (19'), Fabian Nürnberger (28', penalty) et Oscar Vilhelmsson (62') ont assuré la qualification de Darmstadt pour le deuxième tour, qui se jouera au stade Millerntor de FC St. Pauli, promu de Bundesliga. Malgré l'égalisation temporaire de Christian Stark (49') pour Ottensen, Darmstadt peut maintenant se concentrer sur ses obligations en championnat avant les matchs du deuxième tour les 29 et 30 octobre.

Après avoir terminé dernier de la Bundesliga la saison dernière, Darmstadt est sous pression après deux matchs de championnat, ayant perdu contre Fortuna Düsseldorf (0:2) et SC Paderborn (1:3). Leur prochain match est contre 1. FC Nürnberg dimanche (15h30/Sky), dirigé par l'entraîneur Miroslav Klose.

