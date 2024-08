- Le club de football de Kiel vise à retrouver son entrée en Ligue des champions.

THW Handball Record Champions visent leur trône. Marc Weinstock, président du conseil de surveillance, a fixé la barre haut : "Notre objectif ultime est de terminer premier ou deuxième en Bundesliga, et de se qualifier pour le Final Four dans les autres compétitions."

Pour la première fois depuis 2018, les Zebras de Kiel, qui ont terminé la saison dernière à la quatrième place, ont manqué la Ligue des champions. Ils vont maintenant concourir en Ligue européenne, une situation qu'ils entendent corriger rapidement avec l'aide de leurs quatre nouvelles recrues de renom.

Emil Madsen (23), un droitier danois de GOG Gudme, a rejoint l'équipe de Kiel. Les brèches sur l'aile droite, laissées par le départ de Niclas Ekberg, seront comblées par le Hongrois participant aux Jeux olympiques Bence Imre (21) de Ferencvarosi TC et Lukas Zerbe (28), anciennement de TBV Lemgo.

Andreas Wolff aspire à plus de victoires

Le retour de l'icône gardienne Andreas Wolff aux cages de THW après une absence de cinq ans à Kiel lui a redonné de la motivation. "Ma mission ici à Kiel est loin d'être terminée : je vise au moins un championnat d'Allemagne, mais dans les années à venir, cela pourrait bien être plus", a déclaré le joueur de 33 ans, médaillé d'argent de Paris.

Wolff a également reconnu une "humilité modeste" qui convient bien à THW malgré leurs ambitions élevées. L'entraîneur Filip Jicha est d'accord, compte tenu du temps de préparation court : "Nous n'avons que 20 jours au lieu des quatre à cinq semaines habituelles".

Le THW a vendu environ 300 abonnements de moins pour ses matchs à domicile de Bundesliga cette année, avec un total de 8 800 billets vendus jusqu'à présent. Les absents de longue date comprennent Harald Reinkind, qui se remet d'une intervention chirurgicale au talon, et le gardien Tomas Mrkva, qui subit une intervention chirurgicale au ménisque.

L'équipe de Kiel débutera la nouvelle saison de Bundesliga par un match à l'extérieur contre Rhein-Neckar Löwen le 5 septembre (20h30/Dyn).

