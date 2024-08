Le club américain fête le transfert du joueur de classe mondiale Reus

Depuis douze ans, Marco Reus joue pour Borussia Dortmund. Comme son contrat n'est pas renouvelé, un nouvel employeur est nécessaire. Il est trouvé aux États-Unis. Le joueur de 35 ans signe avec Los Angeles Galaxy, où d'autres grandes stars ont terminé leur carrière.

Borussia Dortmund était préparé. "Marco va à Hollywood," a annoncé le BVB avec une jolie photo jeudi après-midi - car c'était enfin officiel : L'éternel joueur de Dortmund, Marco Reus, quitte pour Los Angeles, LA Galaxy a officialisé le transfert après des semaines de rumeurs. Et les attentes sont élevées.

"Marco Reus est un joueur de classe mondiale qui a excellé au plus haut niveau du sport," a déclaré le directeur général de Galaxy, Will Kuntz. L'entraîneur-chef Greg Vanney se réjouit d'un "gagnant et leader". Reus lui-même a été présenté aux fans dans une courte vidéo, saluant en anglais sous le soleil de Californie : "Je suis prêt, fans de Galaxy. Et vous ?"

Ils sont habitués aux stars à Los Angeles, surtout celles qui sont à la fin de leur carrière. Les noms des prédécesseurs pourraient à peine être plus grands. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et Steven Gerrard ont déjà enfilé leurs chaussures de football à l'ombre de la célèbre enseigne Hollywood.

Du bassin de la Ruhr au monde du glamour

Maintenant, c'est au tour de Reus, qui après douze ans dans le bassin de la Ruhr opte pour le programme contrasté maximal. À Dortmund, son contrat se termine à l'été, il arrive donc aux États-Unis comme "agent libre" et obtient un contrat de deux ans et demi jusqu'à la fin de 2026. En MLS, la saison se termine toujours avec l'année civile.

Reus est censé aider dès le départ avec son expérience de plus de 500 matchs professionnels dans la lutte pour le titre. Le champion de records des États-Unis est actuellement en tête de la Conférence Ouest et devrait également participer aux playoffs. Un concept de barrage qui pourrait convenir à Reus. Après tout, il a conduit le BVB en tant que capitaine de longue date à deux victoires en coupe.

Et peut-être que l'Allemand peut également remplir une case vide dans son CV de cette manière : il n'a jamais remporté un championnat national. Il y a eu sept vice-championnats avec le BVB, la dernière coupe a été remportée par les Dortmundois en 2012 sous l'entraîneur Jürgen Klopp - une année avant que Reus ne retourne à son club jeunesse de Mönchengladbach.

Borussia Dortmund dit adieu à son joueur de longue date, Marco Reus, qui signe avec Los Angeles Galaxy, suivant ainsi les traces d'autres joueurs renommés comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et Steven Gerrard qui ont également joué pour l'équipe pendant leurs dernières années de carrière.

Lire aussi: