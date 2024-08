- Le clip de "Flavor" avec Jenna Ortega

Sabrina Carpenter (25), en tête d'affiche d'Ethan, a livré des tubes estivaux avec "Espresso" et "Beg for Me". Aujourd'hui, la chanteuse dévoile son nouvel album "Bite-Sized" et le clip de son nouveau single "Temptation". La vidéo a déjà été vue plus de 1,3 million de fois sur YouTube en seulement deux heures. Et il y a une bonne raison à cela - Carpenter a fait appel à une collaboratrice exceptionnelle, Jenna Ortega (21), la star de "Wednesday".

Dans le clip, elles se disputent un ami - et les choses deviennent plutôt intenses. Avec des vers comme "J'ai entendu que tu es de retour avec lui, et si c'est le cas, tu devras me goûter quand il t'embrasse", la tension monte entre elles. Ortega tire sur Carpenter, qui tombe par la fenêtre, se fait brûler et perd un bras.

Dans une séquence, l'ami d'Ortega (interprété par Rohan Campbell, 26) se transforme en Sabrina Carpenter, et elles s'embrassent. Lorsque Ortega attaque avec une tronçonneuse, Carpenter se transforme instantanément en l'ami, qui plonge dans l'eau et trouve la mort. Les funérailles de Carpenter et Ortega Witnesses se rapprochent, et elles partent avec une tasse de café à la main.

Taylor Swift recommande l'album

"Bite-Sized" est le sixième album studio de Sabrina Carpenter. Les deux premiers singles, "Espresso" et "Beg for Me", ont déjà atteint les sommets des charts, faisant de Carpenter la première femme à occuper les deux premières places du classement des singles au Royaume-Uni pendant cinq semaines consécutives.

La star Taylor Swift (34), qui a soutenu Carpenter lors de sa "Era Tour" en 2024, a recommandé l'album "superbe" vendredi sur son histoire Instagram : "Allez soutenir notre fille", a-t-elle publié, en lien vers l'album.

