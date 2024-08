- Le climat estivale du Sarre est principalement influencé par la lumière du soleil et les précipitations.

En Saarland, l'été 2024 a été marqué par un climat humide et agréablement chaud. Selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach, le climat des mois de juin, juillet et août a été imprévisible, avec des périodes de chaleur humide et des averses intenses.

Certains jours, des orages violents ont touché certaines régions, comme l'a expliqué le DWD. Par exemple, suite aux orages sévères du 2 août, plus de 700 interventions d'urgence ont été lancées.

La température moyenne de la saison a été de 18,7 degrés, soit 2 degrés de plus que la période de référence de 1961 à 1990 (16,7 degrés). Parallèlement, il y a eu une augmentation des précipitations et une augmentation des jours ensoleillés : le DWD a enregistré une moyenne de 246 litres par mètre carré (valeur précédente : 226 litres). De plus, le soleil a brillé pendant "un total remarquable de 735 heures" (valeur précédente : 631 heures).

La température a été similaire dans tout le pays. La température moyenne a été de 18,5 degrés, soit une augmentation de 2,2 degrés par rapport à la période de référence de 1961 à 1990, selon le service météorologique. Par rapport à la période de comparaison plus récente et plus chaude de 1991 à 2020 (17,6 degrés), la différence de température était de 0,9 degré.

En conclusion, l'été 2024 n'a pas été un été record, mais plutôt "le 28e été chaud consécutif", selon le DWD.

En ce qui concerne la Saarland spécifiquement, les fortes précipitations de l'été 2024 ont contribué à des précipitations importantes, avec le DWD enregistrant une moyenne de 246 litres par mètre carré, en augmentation par rapport au précédent record de 226 litres. Certains jours, la pluie intense a entraîné des orages violents, comme ceux du 2 août, qui ont entraîné plus de 700 interventions d'urgence.

