Le climat économique actuel en Allemagne est sombre.

Au cours d'une grande fête, les vibrations positives en génèrent encore plus. Cela peut se produire ou non. Personne ne peut pointer exactly la raison. De manière similaire, l'atmosphère dans l'économie allemande est actuellement aussi sombre qu'elle ne l'a été depuis longtemps.

D'habitude, l'humeur est évaluée à l'aide de l'indice Ifo du climat des affaires. Environ 9 000 entreprises sont interrogées chaque mois sur leur situation actuelle et leurs prévisions pour les six prochains mois. Le chiffre actuel est de 86,6, ce qui signifie : "rien ne se passe". Il n'a pas été aussi bas depuis février et il n'est pas prévu qu'il s'améliore non plus.

Les entreprises qui fabriquent des biens d'investissement sont les plus vocales quant à leurs griefs, ce qui est particulièrement préoccupant. Lorsque ces entreprises sont de bonne humeur, cela déclenche souvent une réaction en chaîne dans l'économie - des machines sont achetées, la production future augmente, ce qui entraîne une croissance. Clemens Fuest, directeur de l'Institut Ifo de Munich, déclare : "L'économie allemande sombre davantage dans cette crise de stagnation."

Même les consommateurs, dont les revenus augmentent considérablement, ne contribuent pas à l'économie - ils économisent plutôt qu'ils ne dépensent, en raison de leurs inquiétudes quant aux difficultés à venir. La seule chose qui pourrait vraiment revitaliser l'économie maintenant est la demande internationale pour les produits allemands. Despite all the controversies and crises, the global economy is actually doing well, with a forecasted growth rate of around three percent for this year.

Perspectives sombres

Malheureusement, très peu de cette croissance ne profite à l'Allemagne. Bien que l'Allemagne fabrique des véhicules de première qualité avec des moteurs à essence et diesel, elle n'est pas un leader mondial en matière de mobilité électrique, qui devient de plus en plus importante. En somme : il n'y a pas de récession, mais il n'y a pas non plus de progrès.

Les statistiques pour le deuxième trimestre de 2024, dévoilées par l'Office fédéral de la statistique, confirment cela. Par rapport à la même période de l'année précédente, l'économie a rétréci de 0,1 pour cent. On pourrait dire : et alors, nous n'allions pas mal l'année dernière non plus. C'est vrai, mais la question est de savoir si cette tendance va se poursuivre si nous rétrécissons ou si nous ne croissance pas, alors que presque tout le monde ailleurs progresse.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a classé l'Allemagne dernière parmi toutes les grandes nations industrielles dans son panorama économique. Cela est en partie dû aux prix de l'énergie élevés qui affectent l'Allemagne particulièrement durement, et en partie dû à la dépendance de l'Allemagne aux exportations, qui souffre lorsque

