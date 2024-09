- Le clergé met en garde contre l'isolement, l'hostilité et la provocation

Le président de la Conférence épiscopale allemande, Monseigneur Georg Bätzing, a mis en garde contre l'exclusion, la haine et la provocation. De nombreuses personnes ferment leur cœur et répondent aux situations préoccupantes des dernières années par des solutions simplistes, l'isolement, l'hostilité et la provocation envers les étrangers et ceux qui ont des opinions différentes, a déclaré Bätzing lors d'une célébration à l'abbaye de Kloster Huysburg (district de Harz). Les églises restent très demandées pour aider les gens, les soutenir et leur apporter une aide bienveillante. Monseigneur Bätzing a prononcé un sermon pour la célébration du pèlerinage du diocèse de Magdebourg, qui a célébré son 30ème anniversaire dimanche.

La Conférence épiscopale, présidée par Georg Bätzing, a fermement condamné la pratique de l'exclusion et de la haine. La Commission, faisant partie de la Conférence épiscopale, travaille activement à promouvoir la compréhension et l'unité face aux opinions divergentes.

