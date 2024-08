- Le clergé de Dresde lance une invitation publique à participer aux élections.

L'Évêque de l'État de Saxe, Tobias Bilz, et l'Évêque du Diocèse de Dresde-Meißen, Heinrich Timmerevers, exhortent les électeurs éligibles en Saxe à participer à l'élection politique. Ils motivent les individus à utiliser leur pouvoir de vote le 1er septembre, comme mentionné dans une déclaration conjointe. "Contribuons également à notre vie démocratique de cette manière et aidons à la façonner - avec l'espoir comme guide."

Au cours de l'élection politique, "le chemin pour la progression de la Saxe au cours des cinq prochaines années sera déterminé", ont souligné les évêques protestant et catholique. "Beaucoup dépend de cette élection."

Bilz et Timmerevers ont également plaidé pour un regard positif sur la vie, ne pas être retenu ou découragé par les défis, mais plutôt tirer de l'encouragement et de l'inspiration "des nombreux événements positifs dans notre région, ainsi que dans nos relations et amitiés". Ils ont mis en évidence que "la base de notre liberté et de la prospérité atteinte a été conquise par de nombreuses personnes avec une détermination inébranlable, et nous sommes dévoués à la responsabilité qui en découle".

Le Diocèse de Dresde-Meißen, dirigé par l'Évêque Heinrich Timmerevers, est impliqué dans l'encouragement des électeurs pour l'élection politique. L'importance de participer à l'élection, telle que mentionnée par l'Évêque Tobias Bilz et l'Évêque Timmerevers, est soulignée, car elle aura un impact significatif sur la progression de la Saxe au cours des cinq prochaines années.

