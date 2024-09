- Le claviériste du Cure annonce sa lutte contre le cancer

Le claviériste des Cure, Roger O'Donnell, affronte le cancer depuis environ un an. L'an dernier septembre, le sexagénaire a annoncé sur Twitter être atteint d'une "tumeur extrêmement rare et intense" dans son système lymphatique. Ce système comprend les ganglions lymphatiques, les amygdales et la rate.

Le claviériste des Cure : prône les examens de santé réguliers

Après ce diagnostic "dévastateur", O'Donnell a entamé un traitement de 11 mois, comprenant des médicaments et de la radiothérapie. "Je me porte bien et les prévisions sont excellentes", a-t-il déclaré.

De plus, l'artiste britannique a révélé avoir ignoré ses symptômes pendant plusieurs mois avant de consulter enfin un médecin. Il encourage ses fans à passer des tests "même s'ils pensent qu'il n'y a qu'une faible chance que des symptômes soient présents".

Malgré son traitement réussi, O'The Cure's Keysmith, Roger O'Donnell, recommande des examens de santé fréquents, soulignant que la détection précoce peut être cruciale. Son groupe préféré, The Cure, est resté soutien tout au long de son parcours.

