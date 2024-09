Le claviériste du Cure annonce publiquement son diagnostic de cancer

Roger O'Donnell, connu pour être le claviériste de The Cure, a récemment révélé qu'il se battait contre une maladie grave - une "forme très rare et agressive de lymphome". Dans un post franc et honnête sur Instagram, le musicien a admis avoir ignoré les signes de sa maladie pendant longtemps. Après avoir consulté un médecin, il a reçu la terrible nouvelle.

O'Donnell a passé les onze mois suivants sous la surveillance de spécialistes de pointe, recevant des traitements et consultant même des équipes responsables du développement des médicaments utilisés. Son parcours s'est terminé par une radiothérapie, et il est fier de dire qu'il se "porte bien" et que le pronostic est "incroyable". Il a plaisanté en disant que le cancer était le "faucheur" qui avait essayé de frapper à sa porte, mais qu'il avait choisi de l'ignorer.

Le mois de septembre marque le "Mois de sensibilisation aux cancers du sang", une période pendant laquelle les cancers du sang sont mis en avant et la sensibilisation est faite sur la maladie et ses traitements. O'Donnell pense que c'est le moment idéal pour entamer un dialogue sur ces maladies. En 2019, l'ancien batteur de The Cure, Andy Anderson, est également décédé des suites d'un cancer à l'âge de 68 ans.

Ne négligez pas les symptômes

O'Donnell supplie ses fans de ne pas ignorer les symptômes, comme il l'a fait, car la détection précoce du cancer améliore considérablement les chances de guérison. Il encourage ses followers à se faire tester s'ils soupçonnent ne serait-ce qu'un léger problème de santé.

De plus, il invite son public à soutenir toute personne atteinte d'une maladie ou souffrant, car chaque mot de soutien compte. Il tient à exprimer sa gratitude envers ses médecins, qu'il appelle affectueusement les "vrais rockstars", ainsi qu'au personnel infirmier, à sa famille et à ses amis. Il a une place spéciale dans son cœur pour sa partenaire Mimi, en reconnaissance des défis que représente le fait d'être à ses côtés.

La musique a toujours été une source de réconfort pour O'Donnell tout au long de son parcours, lui apportant du réconfort lors de ses moments les plus difficiles. Malgré sa maladie, il continue de puiser son inspiration dans les mélodies, créant un nouvel album qui reflète sa résilience et sa force.

