Le claviériste des Cure annonce sa bataille contre le cancer

Le claviériste du groupe de rock The Cure, Roger O'Donnell, lutte contre une grave affection depuis près d'un an. En septembre dernier, il a reçu un pronostic sombre, étant diagnostiqué avec une forme extrêmement rare et agressive de tumeur dans le système lymphatique, qui comprend des éléments tels que les ganglions lymphatiques, les amygdales et la rate.

Après ce diagnostic décourageant, le musicien expérimenté a entamé un plan de traitement de onze mois, comprenant l'administration de médicaments et la radiothérapie. "Je me porte très bien et les prévisions sont excellentes", a affirmé O'Donnell.

De plus, O'Donnell a révélé qu'il avait ignoré ses symptômes pendant plusieurs mois avant de consulter un médecin. Il a exhorté ses followers à se faire dépister "si vous avez le moindre soupçon de symptômes".

