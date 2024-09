Le clan Murdoch est engagé dans un différend clandestin sur l'héritage dans un cadre judiciaire isolé du Nevada.

Au cœur d'une salle d'audience isolée de Reno, Nevada, un différend familial, rappelant un épisode à haut enjeu de la série HBO "Succession", se déroule sans surveillance publique ou diffusion. Ce litige secret, impliquant la famille Murdoch influente, n'est pas destiné aux téléspectateurs de télévision ou aux médias imprimés.

Le principal catalyseur est la demande tardive du patriarche âgé au tribunal, visant à modifier le trust familial. Initialement, le trust aurait distribué des parts de vote égales à sa mort à ses quatre enfants aînés : Lachlan, James, Elisabeth et Prudence. Cependant, Murdoch plaide maintenant en faveur d'un contrôle exclusif accordé à Lachlan, son fils aîné et successeur préféré.

Lachlan, un défenseur fervent des convictions politiques conservatrices de son père, a assumé les rôles de président de Fox Corporation et de News Corporation depuis septembre, suite à la retraite de son père. Selon les dossiers judiciaires, non vérifiés indépendamment par CNN, Murdoch a cherché à limiter le contrôle de ses entreprises médiatiques à Lachlan après sa mort, croyant que cela protégerait leur valeur monétaire tout en maintenant une ligne éditoriale de droite.

Le procès à venir décidera de l'héritier de l'immense empire médiatique de droite de Murdoch, englobant des entités prestigieuses comme Fox News et son flagship lucratif, Fox News. Le résultat potentiel pourrait entraîner un changement dans la partialité politique de l'empire médiatique, si les frères et sœurs de Lachlan parviennent à prendre le contrôle. La semaine dernière, James Murdoch, qui a quitté News Corp. en 2020, a endossé Kamala Harris pour la présidence, exprimant son soutien à son élection comme essentiel pour la force et la stabilité continues de la démocratie et de l'économie.

Les représentants de Murdoch ont décliné tout commentaire ou n'ont pas répondu aux demandes de CNN concernant cette histoire. Les communications de Prudence Murdoch, la fille aînée, n'ont pas pu être obtenues.

Entre-temps, la famille Murdoch est unie pour maintenir la nature privée de leur litige, malgré les désaccords concernant leur conglomérat médiatique international, qui s'étend au Wall Street Journal, au New York Post et aux outlets de télévision et d'impression australiens et britanniques.

L'existence du procès a été révélée pour la première fois dans un article du New York Times en juillet, faisant référence à des documents judiciaires scellés.

Un voyage dans le désert du Nevada

Malgré leur lien minimal avec le Nevada, le conflit familial Murdoch se déroule secrètement dans une salle d'audience du comté de Washoe. Le Nevada offre l'un des cadres les plus privés pour les questions de trust, permettant aux cas de rester cachés dans une mesure extrême, allant même jusqu'à ne pas apparaître dans les registres publics des tribunaux.

Alex Falconi, fondateur de Nos Juges du Nevada, une organisation de surveillance à but non lucratif se concentrant sur les décisions des juges et les procédures judiciaires, a discuté de l'approche de scellage du Nevada. Il a travaillé sur de nombreux cas visant à dévoiler les procédures judiciaires scellées dans l'État, aux côtés de l'Union américaine pour les libertés civiles. Falconi a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d'anomalies dans le processus juridique en raison des mesures de scellage extrêmes prises au Nevada.

"Si nous ne connaissons pas votre justification pour le scellage, comment pouvons-nous savoir où déposer si le numéro de dossier entier est scellé ? Comment pouvons-nous savoir qui servir si nous ne connaissons pas les détails des avocats ?" a déclaré Falconi.

Récemment, le tribunal du deuxième district judiciaire du Nevada a reconnu l'intérêt élevé pour l'affaire Murdoch et a publié une page d'informations générales sur le dossier, la décrivant comme "L'affaire du trust Doe 1, PR23-00813". Falconi a été surpris par le mouvement pour rendre le calendrier public, mais la plupart des autres informations liées au dossier restent cachées.

Requêtes de divulgation publique

La semaine dernière, une coalition de médias, représentant sept organisations de presse nationales, y compris CNN, The New York Times, National Public Radio et d'autres, a déposé une requête pour débloquer les procédures. La coalition a soutenu que le secret intense est inconstitutionnel et affirme qu'une décision dans l'affaire aurait des conséquences significatives sur le paysage politique.

La coalition a déclaré : "Les tribunaux du Nevada sont responsables devant le public, et le public a le droit de savoir si le trust en litige est géré légalement." Ils ont soutenu que sceller l'ensemble de l'affaire n'est pas permis, même si toutes les parties consentent au scellage. Au lieu de cela, le tribunal doit accorder la priorité à l'accès public et fournir des justifications spécifiques pour tout scellage.

Falconi a également demandé l'autorisation de filmer les procédures judiciaires. Cependant, sa demande a été refusée, et il a maintenant fait appel de cette décision.

L'an dernier, Falconi a réussi à obtenir une décision de la Cour suprême du Nevada, qui a statué que le public a un droit constitutionnel d'accéder aux affaires de la cour familiale. Les avocats de Murdoch soutiennent que cette décision ne s'applique pas à leur affaire de trust, qu'ils considèrent comme des affaires privées enracinées profondément dans l'équité.

Falconi suspecte que le juge pourrait rejeter les requêtes de transparence, qui pourraient elles-mêmes être soumises à scellage. Un membre de la famille Murdoch, désigné dans les dépositions judiciaires uniquement comme "Doe", s'est opposé à la requête des médias, arguant que le débloquage des procédures révélerait "des informations confidentielles sur le fonctionnement interne de leurs concurrents". De plus, ils ont affirmé que le public ne devrait pas avoir accès aux audiences en raison de préoccupations pour la sécurité, invoquant la nécessité d'une sécurité permanente pour Rupert Murdoch.

"Les médias établis - y compris les intervenants proposés - qui ont présenté Fox et News comme des menaces pour la démocratie américaine et des ennemis à opposer, questionnent maintenant les justifications de scellage en fonction des préoccupations de sécurité", ont écrit les avocats de Murdoch dans un dépôt de dossier.

Avec le tribunal sur le point de mener des séances de recherche de faits dans la semaine à venir, il est possible que le tribunal prenne une décision concernant la couverture médiatique à tout moment.

Si le juge accorde la levée du secret de l'affaire, cela pourrait déclencher des conséquences significatives dans le système de la cour familiale du Nevada. Cependant, tous ne soutiennent pas la levée de ces affaires. Certains soutiennent que le scellage des procédures de la cour familiale aide à protéger la vie privée des vulnérables. Falconi, parmi ceux qui promeuvent des salles d'audience transparentes, propose que les cas puissent être limités sur une base cas par cas, ou que des détails spécifiques soient cachés ou floutés.

Falconi n'est pas affilié à la coalition de médias, mais il espère que la couverture médiatique extensive entourant l'affaire Murdoch aidera indirectement sa cause.

"Lorsque vous tous avec vos rapports traditionnels apparaissez, cela s'avère bénéfique, car ils commencent à comprendre que ce n'est pas une procédure standard", a déclaré Falconi. "Ils commencent à comprendre que nous sommes particuliers, et cela les incitera à corriger la situation."

