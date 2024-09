Le clan Murdoch est dans l'incertitude alors que le destin de son empire médiatique est en suspens.

Rupert Murdoch, accompagné de son fils aîné, s'est rendu dans une salle d'audience de Reno pour des audiences à huis clos dans un procès secret. L'objectif était de déterminer si le nonagénaire pouvait modifier le trust familial, un héritage des décennies passées, qui donne à ses quatre enfants aînés des votes égaux dans la gestion de son conglomérat de médias conservateurs après sa mort. Murdoch souhaite ajuster le trust pour assurer que Lachlan, son successeur préféré et fils aîné, reste aux commandes pendant une période prolongée.

Cependant, James, Elizabeth et Prudence, ses autres enfants, s'opposent à ce changement et ont déposé une plainte pour le contester. Selon The New York Times et The Wall Street Journal, Murdoch craint que si ses autres enfants prennent le contrôle, ils pourraient adoucir la ligne éditoriale ultra-conservatrice et prospère du groupe, ce qui, selon lui, pourrait entraîner une diminution de la valeur de l'entreprise.

Les audiences se sont terminées mardi, et les membres de la famille attendent maintenant avec impatience un verdict.

Dans les jours ou les semaines à venir, un commissaire aux successions rendra un rapport indiquant si Murdoch peut modifier le trust familial. Ce rapport ne sera pas rendu public, comme l'a mentionné Elyse Tyrell, avocate spécialisée en trusts et successions à Las Vegas.

Cependant, la décision pourrait prendre un certain temps. Chaque partie aura ensuite 10 jours pour contester le rapport et la recommandation, après quoi le litige pourrait être soumis à un juge. Toute objection, prévue dans ce cas, aboutirait à une décision du juge ou à une demande de réexamen du commissaire.

Malheureusement, il n'y a pas de délai prévisible pour ce processus, a déclaré Tyrell.

Une décision finale du juge pourrait être contestée devant la Cour suprême du Nevada en raison de l'importance des actifs du trust, supérieure à 5 millions de dollars, et comprenant des entités telles que The Wall Street Journal, New York Post et des médias en Australie et au Royaume-Uni.

Cette lutte pour la succession à haut enjeu s'est déroulée dans le secret du Nevada, connu pour ses salles d'audience très confidentielles pour des questions comme les décisions de trust familial, permettant aux parties et aux tribunaux de dissimuler les cas avec un tel secret que même leur existence n'est pas mentionnée dans les registres du tribunal.

Récemment, un groupe de médias, tels que CNN, ont demandé à la Cour suprême du Nevada de rendre le procès public, affirmant que "la succession aura un impact sur des milliers d'emplois, des millions de consommateurs de médias dans le monde entier et le paysage politique américain."

Malgré le secret imposé par la cour, l'intérêt des médias pour ce litige reste élevé. De nombreux analystes du secteur estiment que l'issue de ce procès pourrait avoir un impact significatif sur l'empire médiatique conservateur de Murdoch, affectant potentiellement ses stratégies commerciales à long terme et ses partenariats.

