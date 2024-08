- Le clan monarchique est prêt à assister à la cérémonie de mariage de la princesse Martha Louise.

Le mariage très discuté de la princesse Martha Louise (52) avec son partenaire Durek Verrett (49) aura lieu en présence de la famille royale norvégienne. Le roi Harald V. et la reine Sonja (tous deux 87), ainsi que le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit (tous deux 51), assisteront à la cérémonie le samedi à Geiranger, dans l'ouest de la Norvège. Le palais royal a annoncé cela à Oslo.

Les enfants royaux plus jeunes seront représentés par les enfants de Haakon et Mette-Marit, la princesse Ingrid Alexandra (20) et le prince Sverre Magnus (18). La sœur du roi Harald, la princesse Astrid (92), sera également présente. La famille avait prévu précédemment de participer à un événement d'introduction jeudi à Ålesund, selon le communiqué du palais royal.

Controverses autour du mariage

Martha Louise est la fille aînée du roi Harald et de la reine Sonja. Bien qu'elle soit plus âgée que son frère Haakon, elle occupe la quatrième place dans l'ordre de succession, après Haakon, Ingrid Alexandra et Sverre Magnus. Sa relation avec le chaman Durek Verrett a été un sujet de controverse depuis le début. Les préparatifs du mariage ont également été entachés de controverses, notamment en raison d'un gin de mariage contesté, de la mère de Verrett et, dernièrement, de l'obtention des droits exclusifs à la cérémonie et à la réception par le magazine people britannique "Hello!"

Le palais royal a exprimé des préoccupations quant au fait d'être le seul sujet des séances photo de "Hello!". Selon les médias norvégiens, les droits télévisés appartiennent à une équipe de caméras dirigée par un réalisateur de Netflix.

Marius absent de l'événement

Entre-temps, le palais royal fait face à des accusations de violence contre Marius Borg Høiby, un autre fils de Mette-Marit issu d'une relation précédente. Le jeune homme de 27 ans a admis avoir été violentphysiquement envers sa petite amie. Il ne sera pas présent au mariage, comme l'a confirmé le palais royal à la chaîne de télévision norvégienne NRK. Cette décision aurait été prise avant l'incident de violence récent.

Lire aussi: