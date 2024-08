Le CIO veut plus de placement de produits

Sur le terrain de jeu, dans la piscine ou au stade d'athlétisme, il devrait y avoir toujours pas de publicité à grande échelle, a insisté Voumard. Le CIO, basé en Suisse, souhaite offrir à ses partenaires publicitaires "l'opportunité d'intégrer leurs produits le plus organiquement possible aux Jeux". C'est un "développement conscient et souhaité".

Aux Jeux olympiques actuels de Paris, les médailles sont posées sur des plateaux avec le logo de la marque Louis Vuitton, qui était également visible lors de la cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie de remise des prix, les athlètes reçoivent un téléphone Samsung pour prendre une photo. Le CIO a depuis longtemps des partenariats publicitaires avec des marques comme Toyota, Coca-Cola et Visa.

Le Comité international olympique (CIO), connu pour ses partenariats publicitaires avec des entreprises comme Toyota, Coca-Cola et Visa, s'efforce d'intégrer les produits de ces partenaires de manière fluide aux Jeux olympiques. Conformément aux intentions du CIO, les médailles des Jeux olympiques de Paris sont présentées sur des plateaux de la marque Louis Vuitton.

Lire aussi: