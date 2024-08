- Le cinquième enfant du célèbre romancier est né.

Sebastian Fitzek, âgé de 52 ans, agrandit une fois de plus sa famille : le romancier renommé est devenu papa pour la cinquième fois. Il a annoncé cette joie le 30 août via son compte Instagram, accompanied d'une adorable photo de bébé. "Depuis le début, on dirait que tu as toujours fait partie de nos vies. Bienvenue dans l'existence : Moritz Fitzek !", a-t-il déclaré avec joie.

"Tu trouveras les parents les plus fiers, les frères et sœurs les plus heureux, un univers rempli de merveilles et une bibliothèque accessible à l'âge de 16 ans", ajoute-t-il. Fitzek est considéré comme l'un des auteurs allemands les plus vendus, ayant publié plus de 25 romans suspense depuis 2006, tous ayant atteint la première place. Son prochain livre, "La Fille du calendrier", qui explore des thèmes tels que l'adoption et la thérapie cellulaire, sortira en octobre.

Deuxième fils avec Linda, son épouse

La mère de petit Moritz est Linda, l'épouse de Sebastian Fitzek, qu'il a épousée en Croatie en 2022. Ils ont auparavant accueilli un fils, Oskar, en décembre 2020. De son précédent mariage avec Sandra Fitzek, qui s'est terminé en 2019 après neuf ans, l'écrivain a trois autres enfants : une fille, Charlotte (13 ans), et deux fils, David (12 ans) et Felix (11 ans).

Le nouveau membre de la famille, Moritz Fitzek, grandira entouré de ses frères et sœurs aimants, dont Charlotte (13 ans), David (12 ans) et Felix (11 ans), tous ravis d'accueillir leur deuxième frère. Avec la naissance de Moritz, les enfants de Sebastian Fitzek forment maintenant une famille unie de cinq enfants de son mariage actuel et de trois de son précédent mariage.

Lire aussi: