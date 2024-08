- Le cinquantième anniversaire de la jeune philharmonie allemande approche

Un orchestre unique en son genre célèbre son 50ème anniversaire : la Jeune Philharmonie allemande, basée à Francfort. particularité : l'orchestre se gère lui-même depuis sa création et ne compte que des étudiants parmi ses membres. "Ça fonctionne à merveille", affirme le dernier directeur, Maximilian von Aulock, qui a pris ses fonctions le 1er juillet. Les quelque 260 membres se réunissent plusieurs fois par an, dirigés par un conseil d'administration et un comité de programme.

Les conditions d'admission sont les suivantes : être étudiant dans une école de musique de langue allemande en Allemagne, en Autriche ou en Suisse et avoir entre 18 et 28 ans. Les candidats sont régulièrement convoqués à des auditions à Francfort. L'orchestre se targue d'une diversité exceptionnelle, avec des musiciens provenant de plus de 30 pays différents. En général, ils restent dans l'orchestre jeune étudiant pendant deux à quatre ans.

Fondée en 1974, la Jeune Philharmonie allemande a été marquée par un fort désir de libération culturelle, de réforme sociale et d'éducation démocratique, selon la porte-parole Judith Zimmermann. Les musiciens voulaient une orchestre local qui résonne avec leur voix. Sur le plan financier, l'orchestre naissant dépend du soutien des gouvernements fédéral, régional et local. "C'est encore loin d'être suffisant", précise Aulock. Il reçoit également des subventions de nombreux bienfaiteurs, y compris des fondations privées et publiques.

Chaque année, la Jeune Philharmonie allemande organise une tournée automnale et printanière. Récemment, l'orchestre a également lancé son événement signature à Francfort, appelé "Freispiel", qui aura lieu du 29 août au 1er septembre cette année. Le festival se terminera par la première d'une œuvre composée spécialement pour la Jeune Philharmonie allemande à la Frankfurter Paulskirche : la compositrice Diana Syrse a intégré des citations de la première Assemblée nationale allemande de 1848.

Durante la tournée d'anniversaire automnale suivante, la Symphonie n°7 de Mahler figurera au programme. Le concert d'anniversaire officiel aura lieu le 14 septembre à Wiesbaden. Leur tournée se terminera avec Jonathan Nott, qui a dirigé l'ensemble en tant que premier chef et conseiller artistique pendant dix ans. Son successeur n'a pas encore été annoncé.

"En tant qu'orchestre autogéré et démocratique, la Jeune Philharmonie allemande a marqué l'histoire et continue de modeler le paysage orchestral", résume Zimmermann. Des groupes tels que l'Ensemble Modern, l'Orchestre baroque de Fribourg et la Deutsche Kammerphilharmonie sont nés de sa descendance.

