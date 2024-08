- Le cinéma allemand commence

La 20ème édition de la célébration cinématographique des films allemands de Ludwigshafen, en Pfalz, a débuté avec la comédie-drame "La famille, ce n'est pas" de Nana Neul. Le directeur du festival, Michael Koetz, a accueilli les invités, dont Neul elle-même, Meret Becker, ainsi que des représentants de la politique et du monde des affaires locales, lors de la projection de gala organisée sur une île du Rhin.

Le festival, niché le long de la frontière avec la Bade-Wurtemberg, se termine le 8 septembre. Avec une capacité de milliers de places sous des cinémas de tente et un cinéma en plein air, il se démarque comme un événement important de l'industrie. L'an dernier, le festival a attiré environ 108 000 spectateurs, faisant de Ludwigshafen le deuxième festival de film le plus populaire d'Allemagne, après Berlin.

Visiteurs de Tukur à Król

Cette année anniversaire, 64 productions ont été présentées sur les scènes de la deuxième plus grande ville de Rhénanie-Palatinat. Onze films sont en lice pour le prix de l'Art cinématographique et le prix du public "Rheingold".

Des personnalités telles que Katharina Böhm, Natja Brunckhorst, Ulrich Tukur et Christian Berkel se joignent à la fête. Des prix d'interprétation seront décernés à Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") et l'inimitable Joachim Król ("Le Prix de la liberté").

Le gouvernement de l'Etat de Rhénanie-Palatinat a alloué 150 000 euros pour soutenir l'événement. Le ministre-président Alexander Schweitzer a assisté à la cérémonie et a souligné l'importance des expériences culturelles partagées, en particulier pendant les moments difficiles pour la démocratie. "Nous avons besoin d'endroits où nous pouvons rêver collectivement, ressentir, raisonner et réfléchir. Lemedium du film nous offre cette expérience de manière diverse et innovante."

Le programme diversifié de la célébration cinématographique comprend des films comiques et dramatiques, avec "La famille, ce n'est pas" en tant qu'ouverture comédie-drame. Parmi les productions en lice pour les prix, on trouve des œuvres qui couvrent tout le spectre des émotions, de la comédie à la tragédie.

