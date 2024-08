- Le cinéaste Mohammad Rasoulof devrait obtenir un Oscar pour son travail en Allemagne.

Le film "La Semence de l'Arbre Saint", réalisé par Mohammad Rasoulof qui a récemment cherché refuge en Allemagne, est pressenti pour représenter l'Allemagne dans la compétition des Oscars. La sélection a été rendue publique aujourd'hui par German Films, l'organisation chargée de promouvoir le cinéma allemand à l'international, basée à Munich. Le film a surpassé une douzaine d'autres concurrents potentiels.

"La Semence de l'Arbre Saint" retrace comment les soulèvements politiques en Iran affectent une famille. Il est décrit comme "une analyse pertinente de la théocratie répressive et paranoïaque en Iran" par le communiqué du jury. Rasoulof dépeint avec maestria "les fissures au sein d'une famille symbolisant les fissures au sein de la société iranienne". Un film méticuleusement planifié et émotionnellement puissant qui laisse une forte impression grâce à ses scènes.

L'équipe du film s'est réjouie, déclarant : "Ce film, qui explore des thèmes de répression mais aussi d'espoir et de résistance, est un testament à l'union d'individus de différents horizons et expériences migratoires. Il met en évidence la force de la compréhension interculturelle dans une société libérale et inclusive."

La sélection de la candidature allemande n'est qu'une étape dans une série d'événements. Les 15 candidats pour la catégorie Film International seront révélés le 17 décembre 2024. Parmi eux, les cinq nommés seront choisis et annoncés le 17 janvier 2025. Finalement, la cérémonie des Oscars aura lieu le 2 mars 2025.

Le film "La Semence de l'Arbre Saint" pourrait faire l'histoire en représentant l'Allemagne aux prestigieux Oscars, également connus sous le nom de Césars. S'il est sélectionné parmi les nommés, ce serait un honneur pour Mohammad Rasoulof et son équipe, marquant un exploit notable dans leur carrière.

