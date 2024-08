Le chômage des jeunes en Chine augmente

Le taux de chômage des jeunes en Chine augmente. En juillet, 17,1 % des 16-24 ans étaient au chômage, selon les statistiques publiées vendredi à Beijing. Cela représente une augmentation significative par rapport à juin, où le taux de chômage dans cette tranche d'âge (hors étudiants) était de 13,2 %. C'est le taux le plus élevé depuis décembre 2023, date à laquelle les autorités ont modifié leur méthode de calcul. Le taux de chômage des jeunes a atteint un record de 21,3 % en juin dernier, ce qui a incité les autorités à suspendre initialement la publication de cet indicateur suivi de près, avant de changer leur méthodologie. Le taux de chômage pour les 25-29 ans était de 6,5 % en juillet, tandis que pour les 30-59 ans, il n'était que de 3,9 %.

Près de 12 millions d'étudiants ont obtenu leur diplôme cet été - un record. Le marché de l'emploi difficile pousse même les jeunes diplômés chinois des meilleures universités à accepter des emplois dans des zones rurales éloignées.

Il n'y a aucun signe de reprise rapide. Plusieurs indicateurs économiques suggèrent que la deuxième plus grande économie mondiale pourrait perdre de la vitesse pendant la deuxième moitié de l'année. Elle est confrontée à une crise après l'autre, de la guerre commerciale potentielle avec les États-Unis et l'Union européenne à la crise persistante du logement et la faible confiance des consommateurs.

Le Parti communiste craint que une crise de l'emploi parmi les jeunes ne remette en question la compétence économique de la direction. Le président Xi Jinping a déclaré cette année que trouver des emplois pour les jeunes était une priorité absolue. Il a exprimé sa préoccupation quant à leurs perspectives d'emploi sombres.

Le pourcentage de diplômés chômeurs parmi les 16-24 ans qui ont obtenu leur diplôme cet été pourrait être alarmant. Le taux de chômage actuel dans cette tranche d'âge est le plus élevé depuis décembre 2023, représentant une part importante d'entre eux.

