- Le chômage de hamburger reste au niveau de l'été.

L'effet de la léthargie estivale sur la scène de l'emploi à Hambourg a persisté en août. Le nombre de chômeurs a augmenté de 2,5 % par rapport à juillet, atteignant 91 862, selon le directeur opérationnel de l'Agence pour l'emploi de Hambourg, Reinhold Wellen. Cela représente une augmentation de 8,8 % par rapport à août 2022. En conséquence, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 8,2 %. Wellen a soutenu que cette augmentation du chômage était une réflexion saisonnière normale du marché, et que son ampleur était dans la fourchette habituelle.

Principaux postes vacants cette saison

Malgré la relance économique qui traîne en Allemagne, la scène de l'emploi reste résiliente, avec des employeurs qui continuent de publier de nouveaux postes. Ainsi, août a connu le plus haut volume de postes vacants de l'année, a noté Wellen. De plus, il n'y a pas de signes d'augmentation du régime de chômage temporaire. "Cependant, la dynamique du marché est légèrement atténuée en août", a résumé Wellen.

Les dernières statistiques de l'emploi en juin étaient de 1 073 700, en baisse de 1 300 ou 0,1 % par rapport à mai. Cette baisse proportionnelle place Hambourg au niveau national moyen. "En fait, la baisse nationale est également de -0,1 %", a déclaré Wellen. De manière encourageante, plus de personnes étaient assurées socialement en juin 2023 qu'en 2022.

Secteurs fleurissants

De manière prometteuse, les secteurs "Transport et entreposage" et la manufacture ont connu une croissance exceptionnelle. Le premier a connu 3 000 embauches supplémentaires, tandis que le second a signalé 2 200 nouveaux postes. Malheureusement, les secteurs de la vente au détail et de l'emploi temporaire continuent de lutter, et pour la première fois, le secteur "Communication & Information" a perdu de la vitesse, signe d'une faible demande nationale et étrangère, ainsi que d'une vente au détail de biens de consommation qui peine.

